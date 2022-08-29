Teltonika TSW210 - маленький промисловий комутатор з чудовим функціоналом

29 августа 2022, 18:44

Teltonika оголосила про вихід свого нового некерованого промислового комутатора – TSW210.

Новинка укомплектована 2 портами SFP для оптоволоконного зв'язку на великі відстані та 8 портами Gigabit Ethernet для швидкості завантаження/вивантаження до 1000 Мбіт/с.

Крім того, що SFP є надійним та безпечним інтерфейсом, він також забезпечує безпеку вашої мережі у майбутньому для потенційного збільшення пропускної спроможності.

TSW210 відмінно підходить для оптимізації керування ресурсами. Будучи некерованим комутатором, він призначений для роботи за принципом «підключи та працюй» і не вимагає будь-яких налаштувань для початку його використання. Це робить його ідеальним для швидкого зростання і критичних періодів, коли час є цінним ресурсом, а пристрої необхідно швидко і без особливих клопотів підключати до мережі.

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