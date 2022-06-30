Teltonika TSW210 - маленький промышленный коммутатор с отличным функционалом

30 июня 2022, 22:02

Компания Teltonika объявила об анонсе своего нового неуправляемого промышленного коммутатора - TSW210.

Новинка поставляется с 2 портами SFP для оптоволоконной связи на большие расстояния и 8 портами Gigabit Ethernet для скорости загрузки/выгрузки до 1000 Мбит/с. Помимо того, что SFP является надежным и безопасным интерфейсом, он также обеспечивает безопасность вашей сети в будущем для потенциального увеличения пропускной способности в будущем.

TSW210 отлично подходит для оптимизации управления ресурсами. Будучи неуправляемым коммутатором, он предназначен для работы по принципу «подключи и работай» и не требует какой-либо настройки для начала его использования. Это делает его идеальным для быстрого роста и критических периодов, когда время является ценным ресурсом, а устройствам необходимо быстро и без особых хлопот подключаться к сети.

Эта модель также поставляется со стандартным пакетом высокого качества и пригодности для промышленных условий, включая компактный дизайн, прочный алюминиевый корпус, DIN-рейку и другие варианты монтажа, а также способность выдерживать вибрации и экстремальные температуры от -40°C до +75°C.