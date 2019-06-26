D-Link DIS-100E-8W и DIS-100E-5W - новые промышленные коммутаторы

26 июня 2019, 12:15

Компания D-Link представляет новые промышленные Ethernet-коммутаторы DIS-100E-8W и DIS-100E-5W.

Устройства предназначены для работы в расширенном температурном диапазоне от -40°С до 75°С, поддерживают резервирование питания и соответствуют требованиям спецификаций по электромагнитной совместимости, устойчивости к вибрации, скачкам напряжения и внешним воздействиям со степенью защиты корпуса IP30. Новые коммутаторы рекомендуются для применения в локальных сетях государственных и коммерческих организаций, медицинских, социальных и образовательных учреждений в местах с повышенными требованиями к условиям эксплуатации.

Коммутаторы DIS-100E-8W и DIS-100E-5W оснащены 8 и 5 портами 10/100BASE-TX с защитой от статического электричества до 2 кВ, разъемами для подключения двух независимых источников питания постоянного тока с возможностью резервирования, а также выходом для подключения дополнительной аварийной сигнализации (1А, 24 В).Промышленные коммутаторы DIS-100E не требуют предварительной настройки, просты в установке и эксплуатации. В устройствах реализована защита от широковещательного шторма, поддержка 802.1p QoS и функционал энергосбережения за счет определения длины кабеля и отключения питания неактивных портов.Конструктивно коммутаторы серии DIS-100E выполнены в компактном металлическом корпусе с пассивной системой охлаждения без подвижных элементов. Возможна установка устройств на DIN-рейку и монтаж на стену с помощью входящих в комплект поставки креплений.Новые коммутаторы DIS-100E дополняют линейку промышленного оборудования D-Link, на текущий момент представленную гигабитными коммутаторами DIS-100G-5W, DIS-100G-5SW, DIS-100G-5PSW с поддержкой PoE, гигабитными управляемыми коммутаторами DIS-200G-12S и DIS-200G-12PS с поддержкой PoE, а также промышленными SFP-трансиверами с диапазоном рабочих температур от -40°С до 85°С.Новые коммутаторы DIS-100E доступны для заказа у официальных реселлеров D-Link. Рекомендованные цены для конечных пользователей: DIS-100E-8W – $203, DIS-100E-5W – $177.