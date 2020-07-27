D-Link представляет новый промышленный медиаконвертер DIS-M100G-SW

27 июля 2020, 13:45

Компания D-Link объявляет о начале продаж нового промышленного медиаконвертера DIS-M100G-SW.

Новинка обладает расширенным температурным диапазоном работы от -40°С до 70°С, возможностью резервирования питания и рекомендуется для установки в климатических телекоммуникационных шкафах или местах со сложными эксплуатационными условиями в системах промышленной автоматизации и управления дорожным движением, на железнодорожном транспорте, цехах и промзонах, а также для объединения в локальную сеть удаленных сетевых структур государственных, бюджетных и коммерческих организаций.



DIS-M100G-SW оснащен 1 портом Gigabit Ethernet (RJ-45), 1 слотом для установки SFP-модуля и позволяет преобразовывать сигнал между медной и оптической средой передачи. Список поддерживаемых SFP-трансиверов представлен на сайте компании. Дальность передачи данных составляет от 550 м до 80 км в зависимости от выбранного SFP-модуля.



DIS-M100G-SW оборудован DIP-переключателем для выбора скорости канала (100 Мбит/с или 1 Гбит/с) и клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания постоянного тока с возможностью резервирования. Диапазон входных напряжений медиаконвертера – от 12 В до 48 В.



Медиаконвертер выполнен в металлическом корпусе со степенью защиты IP30. Предусмотрена возможность установки устройства на DIN-рейку и монтаж на стену при помощи входящих в комплект поставки креплений.



DIS-M100G-SW не требует предварительной настройки, отличается простотой в установке и эксплуатации. Медиаконвертер поддерживает функцию управления потоком IEEE 802.3x, автосогласование скорости и режима работы (full-duplex/ half-duplex), автоопределение полярности MDI/MDI-X для порта RJ-45.



Новый DIS-M100G-SW дополняет линейку промышленного оборудования D-Link, представленную:



коммутаторами DIS-100E-8W и DIS-100E-5W с портами 100 Мбит/с,

гигабитными коммутаторами DIS-100G-5PSW (с поддержкой PoE), DIS-100G-5SW, DIS-100G-5W,

гигабитными управляемыми коммутаторами DIS-200G-12PS (с поддержкой PoE) и DIS-200G-12S,

промышленными SFP-трансиверами с увеличенным диапазоном рабочих температур.



Промышленный медиаконвертер DIS-M100G-SW доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $186.