D-Link представляет новый промышленный гигабитный коммутатор DIS-100G-8W

12 июля 2021, 10:45

Компания D-Link представляет новый промышленный 8-портовый гигабитный коммутатор DIS-100G-8W для применения в сетях с повышенными требованиями к условиям эксплуатации.

Новинка предназначена для работы в расширенном диапазоне температур от -40°С до +75°С, поддерживает резервирование питания и полностью соответствует требованиям спецификаций по электромагнитной совместимости, устойчивости к вибрации, ударам, свободному падению и внешним воздействиям на корпус со степенью защиты IP30.Технические характеристики DIS-100G-8W:8 портов 10/100/1000BASE-T с защитой от статического электричества до 2 кВ;резервируемое питание за счет подключения двух независимых источников постоянного тока (от 12 В до 58 В);релейный выход для аварийной сигнализации и оповещения о сбое питания (1А при 24 В DC);пассивная система охлаждения без подвижных элементов;прочный стальной корпус с креплением на DIN-рейку (крепежный набор входит в комплект поставки);компактное исполнение 118 x 97 x 39 мм с возможностью размещения в шкафах с ограниченным пространством.Функциональные возможности DIS-100G-8W:защита от широковещательного шторма;поддержка QoS для приоритетной передачи критичного к задержкам трафика;поддержка Jumbo-фреймов размером до 9 Кбайт для ускоренной передачи «тяжелых» файлов;механизм управления потоком IEEE 802.3x для предотвращения перегрузки сетевых соединений;размер таблицы коммутации – 8К MAC-адресов;не требует настройки, прост в установке и эксплуатации.Помимо DIS-100G-8W с 8 портами Gigabit Ethernet, в линейку промышленных коммутаторов DIS-100G также входят:DIS-100G-5W с 5 портами 10/100/1000Base-T;DIS-100G-5SW с 4 портами 10/100/1000Base-T и 1 портом 1000Base-X SFP;DIS-100G-5PSW с 4 PoE-портами 10/100/1000Base-T и 1 портом 1000Base-X SFP, PoE-бюджет до 120 Вт;DIS-100G-6S с 4 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP;DIS-100G-10S с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP.