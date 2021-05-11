D-Link представляет оборудование для управляемых коммутаторов DXS-3610

11 мая 2021, 11:15

Компания D-Link представляет оборудование для новых управляемых стекируемых 10-гигабитных L3 коммутаторов DXS-3610 с uplink-портами 40G/100G.

Перечень оборудования включает:



сменные источники питания DXS-PWR1000DC и DXS-PWR700AC,

сменный модуль вентиляции DXS-FAN200,

пассивный кабель 100G QSFP28 для прямого подключения коммутаторов DEM-CB100Q28,

трансиверы 100G QSFP28 DEM-Q2810Q-LR4 и DEM-Q2801Q-SR4.

Новое оборудование предназначено для использования с высокопроизводительными коммутаторами DXS-3610-54T и DXS-3610-54S, обеспечивающими передачу данных на скоростях до 100 Гбит/c, объединение в стек до 12 устройств, повышенную отказоустойчивость сети за счет резервирования систем питания и охлаждения.Технические характеристики:DXS-PWR700AC DXS-PWR1000DCИсточник питания переменного тока со встроенным вентилятором Источник питания постоянного тока со встроенным вентиляторомНаправление воздушного потока вентилятора: front-to-backВыходная мощность: 770 Вт Выходная мощность: 1100 ВтЗамена источников питания DXS-PWR700AC и DXS-PWR1000DC в коммутаторах DXS-3610 производится в «горячем режиме» без отключения устройств от электросети. Источники питания поддерживают функцию перераспределения нагрузки и функцию резервирования 1+1.DXS-FAN200Модуль вентиляцииНаправление воздушного потока: front-to-backКоммутаторы DXS-3610 оснащены слотами для установки 5 вентиляторов DXS-FAN200 и поддерживают резервирование системы охлаждения по схеме 4+1. При выходе из строя одного из вентиляторов скорость вращения остальных увеличивается автоматически. Замена вентиляторов выполняется в «горячем режиме».DEM-Q2810Q-LR4 DEM-Q2801Q-SR4Трансивер QSFP28 для одномодового оптического кабеля Трансивер QSFP28 для многомодового оптического кабеляСкорость передачи данных: до 100 Гбит/с1 порт 100GBase-LR4 1 порт 100GBase-SR4Тип разъема: дуплексный LC Тип разъема: MPOДальность передачи данных: до 10 км Дальность передачи данных: до 100 мТрансиверы DEM-Q2810Q-LR4 и DEM-Q2801Q-SR4 предназначены для работы в датацентрах и сетях 100G Ethernet. Они позволяют осуществлять высококачественную передачу данных на ультра скоростях между коммутаторами, расположенными в одном здании или разных зданиях, на расстояние до 10 км. Замена трансиверов выполняется в «горячем режиме».DEM-CB100Q28Твинаксиальный пассивный кабельТип разъема: QSFP28Скорость передачи данных: до 100 Гбит/сДлина: 1 мТвинаксиальный кабель DEM-CB100Q28 может использоваться для объединения в стек до 12 коммутаторов DXS-3610 с суммарной пропускной способностью до 1200 Гбит/с.Помимо представленных аксессуаров для коммутаторов серии DXS-3610 также доступны:трансиверы QSFP+ со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с и дальностью передачи до 10 км;трансиверы SFP+ со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с и дальностью передачи до 80 км;трансиверы SFP со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с и дальностью передачи до 80 км (список соответствующих трансиверов указан на страницах DXS-3610-54T и DXS-3610-54S);пассивные кабели прямого подключения: DEM-CB300QXS со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с и DEM-CB100S, DEM-CB300S, DEM-CB700S со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.Перечисленное оборудование для коммутаторов серии DXS-3610 доступно для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованные цены: DXS-PWR1000DC – $1439, DXS-PWR700AC – $827, DXS-FAN200 – $323, DEM-CB100Q28 – $109, DEM-Q2810Q-LR4 – $1755, DEM-Q2801Q-SR4 – $285.