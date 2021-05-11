D-Link представляет оборудование для управляемых коммутаторов DXS-3610

Компания D-Link представляет оборудование для новых управляемых стекируемых 10-гигабитных L3 коммутаторов DXS-3610 с uplink-портами 40G/100G.
Перечень оборудования включает:
сменные источники питания DXS-PWR1000DC и DXS-PWR700AC,
сменный модуль вентиляции DXS-FAN200,
пассивный кабель 100G QSFP28 для прямого подключения коммутаторов DEM-CB100Q28,
трансиверы 100G QSFP28 DEM-Q2810Q-LR4 и DEM-Q2801Q-SR4.
Новое оборудование предназначено для использования с высокопроизводительными коммутаторами DXS-3610-54T и DXS-3610-54S, обеспечивающими передачу данных на скоростях до 100 Гбит/c, объединение в стек до 12 устройств, повышенную отказоустойчивость сети за счет резервирования систем питания и охлаждения.
Технические характеристики:
DXS-PWR700AC DXS-PWR1000DC
Источник питания переменного тока со встроенным вентилятором Источник питания постоянного тока со встроенным вентилятором
Направление воздушного потока вентилятора: front-to-back
Выходная мощность: 770 Вт Выходная мощность: 1100 Вт
Замена источников питания DXS-PWR700AC и DXS-PWR1000DC в коммутаторах DXS-3610 производится в «горячем режиме» без отключения устройств от электросети. Источники питания поддерживают функцию перераспределения нагрузки и функцию резервирования 1+1.
DXS-FAN200
Модуль вентиляции
Направление воздушного потока: front-to-back
Коммутаторы DXS-3610 оснащены слотами для установки 5 вентиляторов DXS-FAN200 и поддерживают резервирование системы охлаждения по схеме 4+1. При выходе из строя одного из вентиляторов скорость вращения остальных увеличивается автоматически. Замена вентиляторов выполняется в «горячем режиме».
DEM-Q2810Q-LR4 DEM-Q2801Q-SR4
Трансивер QSFP28 для одномодового оптического кабеля Трансивер QSFP28 для многомодового оптического кабеля
Скорость передачи данных: до 100 Гбит/с
1 порт 100GBase-LR4 1 порт 100GBase-SR4
Тип разъема: дуплексный LC Тип разъема: MPO
Дальность передачи данных: до 10 км Дальность передачи данных: до 100 м
Трансиверы DEM-Q2810Q-LR4 и DEM-Q2801Q-SR4 предназначены для работы в датацентрах и сетях 100G Ethernet. Они позволяют осуществлять высококачественную передачу данных на ультра скоростях между коммутаторами, расположенными в одном здании или разных зданиях, на расстояние до 10 км. Замена трансиверов выполняется в «горячем режиме».
DEM-CB100Q28
Твинаксиальный пассивный кабель
Тип разъема: QSFP28
Скорость передачи данных: до 100 Гбит/с
Длина: 1 м
Твинаксиальный кабель DEM-CB100Q28 может использоваться для объединения в стек до 12 коммутаторов DXS-3610 с суммарной пропускной способностью до 1200 Гбит/с.
Помимо представленных аксессуаров для коммутаторов серии DXS-3610 также доступны:
трансиверы QSFP+ со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с и дальностью передачи до 10 км;
трансиверы SFP+ со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с и дальностью передачи до 80 км;
трансиверы SFP со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с и дальностью передачи до 80 км (список соответствующих трансиверов указан на страницах DXS-3610-54T и DXS-3610-54S);
пассивные кабели прямого подключения: DEM-CB300QXS со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с и DEM-CB100S, DEM-CB300S, DEM-CB700S со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.
Перечисленное оборудование для коммутаторов серии DXS-3610 доступно для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованные цены: DXS-PWR1000DC – $1439, DXS-PWR700AC – $827, DXS-FAN200 – $323, DEM-CB100Q28 – $109, DEM-Q2810Q-LR4 – $1755, DEM-Q2801Q-SR4 – $285.