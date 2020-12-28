D-Link представляет новую серию 10-гигабитных L3-коммутаторов DXS-3610

28 декабря 2020, 12:15

Компания D-Link представляет новую серию управляемых стекируемых 10-гигабитных коммутаторов 3 уровня DXS-3610.

Серия оснащена uplink-портами 40G/100G, обеспечивает повышенную отказоустойчивость за счет резервирования систем питания и охлаждения, поддерживает объединение в стек до 12 устройств с пропускной способностью до 1200 Гбит/с, расширенный функционал маршрутизации, многоадресной рассылки 3 уровня и MPLS для предоставления L2/L3 VPN-сервисов.

Коммутаторы DXS-3610 рекомендуются для применения:в крупных корпоративных и ведомственных сетях для организации уровня ядра и агрегации;в операторских сетях связи для построения высокоскоростных IP/MPLS-магистралей;в дата-центрах в качестве коммутаторов ToR/Leaf.В настоящий момент серия представлена двумя моделями:DXS-3610-54T c 48 портами 10GBase-T и 6 uplink-портами 40G/100G QSFP28;DXS-3610-54S c 48 портами 10G SFP+ и 6 uplink-портами 40G/100G QSFP28.Коммутаторы построены на высокопроизводительной аппаратной платформе с применением 4-ядерного процессора Intel, 8 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ flash-памяти. Производительность коммутационной матрицы составляет 2,16 Тбит/с, скорость продвижения пакетов – 1607 Mpps, буфер пакетов – 32 МБ, размер таблицы коммутации – 288К записей.Устройства оснащены 6 uplink-портами 40G/100G QSFP+/QSFP28, которые могут использоваться для организации физического стека из 12 устройств и подключений к серверам и магистральным каналам с общей полосой пропускания до 1200 Гбит/с. Повышенная отказоустойчивость и бесперебойная работа оборудования обеспечиваются за счет установки двух источников питания AC и пяти вентиляторов front-to-back с поддержкой резервирования, распределения нагрузки и замены в «горячем» режиме.Функциональные возможности серии DXS-3610 соответствуют всем современным требованиям к построению высокопроизводительной, безопасной и отказоустойчивой сетевой инфраструктуры крупных предприятий и ЦОД. В зависимости от сетевых задач, коммутаторы могут использоваться с двумя версиями программного обеспечения: Standard Image (SI) и Enhanced Image (EI).Программное обеспечение Standard Image поддерживает:расширенный набор функций безопасности и повышения отказоустойчивости: ACL, Port Security, аутентификацию 802.1Х, RADIUS/TACACS+, ERPS, Loopback Detection;наиболее востребованные инструменты для работы с приложениями многоадресной рассылки 2 уровня;VLAN;QoS;256 IP-интерфейсов, ARP, туннелирование IPv6;статическую маршрутизацию IPv4/IPv6;протоколы динамической маршрутизации RIP v1/v2/ng и OSPFv2/v3;протокол резервирования виртуальных маршрутизаторов VRRPv3;OpenFlow 1.3 для применения в программно-конфигурируемых сетях SDN.В дополнение к стандартному функционалу расширенная версия ПО Enhanced Image поддерживает:протокол динамической маршрутизации BGP v4/v4+;протокол маршрутизации промежуточных систем IS-IS;функции многоадресной рассылки 3 уровня: IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2, PIM-SM/DM/SSM, MSDP, DVMRPv3;функционал MPLS: LDP, PHP, VPWS, VPLS, BGP/MPLS VPN, VRF-Lite, MPLS QoS, MPLS OAM, MP-BGP.Управление и настройка DXS-3610 осуществляются при помощи Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI) и протокола SNMP v1/v2с/v3. Поддерживается программная платформа SNMP-управления D-View 7 для настройки, мониторинга и управления сетевой инфраструктурой, включая автоматическое обнаружение устройств, управление задачами по расписанию, поддержку SNMP trap и системного журнала, настройку группы устройств (Batch Configuration), графическое отображение сетевой статистики, автоматическое формирование топологии сети и пр.Коммутаторы DXS-3610 доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей:DXS-3610-54T/*EI – $14 106;DXS-3610-54T/*SI – $13 749;DXS-3610-54S/*EI – $10 892;DXS-3610-54S/*SI – $10 535.