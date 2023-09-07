D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных L3-коммутаторов

7 сентября 2023, 16:45

D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных управляемых L3-коммутаторов DMS-3130.

Коммутаторы DMS-3130-30TS и DMS-3130-30PS предназначены для применения на уровне ядра в малых и средних коммерческих организациях, на уровнях доступа / агрегации в крупных корпоративных сетях с большим количеством пользователей и сложной инфраструктурой, а также операторских сетях Metro Ethernet. Новинки являются продолжением линейки гигабитных коммутаторов DGS-3130, поддерживают мультискоростную коммутацию 2.5G/5G/10G/25G, физическое стекирование до 9 устройств, расширенный функционал L2/L3, обеспечивают высокую производительность и надежность.

Пример использования коммутаторов DMS-3130 в корпоративной сети:



Основные функциональные возможности новых моделей:



Функции безопасности и повышения отказоустойчивости: ACL, Port Security, аутентификация 802.1Х, RADIUS/TACACS+, Guest VLAN, ERPS v1/v2, Loopback Detection, STP.

Физическое стекирование: до 9 устройств.

Расширенный функционал L2: RSPAN, Q-in-Q в режимах Port-based и Selective, LAG (802.1AX), ISM VLAN для IPv4/IPv6, GVRP.

Расширенный функционал L3: RIP v1/v2/ng, OSPF v2/v3, VRRP v3, IPv6 Neighbour Discovery.

Управление многоадресной рассылкой L3: IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2.

Стабильная работа голосовых и видеоприложений: реализация Voice VLAN и Auto Surveillance VLAN.

Качество обслуживания (QoS) с возможностью приоритизации, классификации, маркирования и ограничения трафика.

Функционал OAM: Dying Gasp, IEEE 802.3ah/802.1ag и ITU-T Y.1731.

Управление: Telnet, SNMP v1/v2с/v3, SSH v2/SSL (IPv4/IPv6), sFlow, RMON v1/v2.

Защита от статического электричества до 6 кВ на портах 2.5GBase-T/5GBase-T.



Коммутатор DMS-3130-30TS может получать питание через встроенный БП AC, либо порт MGMT RJ-45 по технологии PoE, что позволяет размещать его вдали от электрических розеток. При установке RPS DPS-500A, DPS-500DC/B или DPS-520 (не входят в комплект поставки) для DMS-3130-30TS доступно резервирование питания.

Коммутатор DMS-3130-30PS поддерживает расширенный набор инструментов PoE для обеспечения стабильности работы подключенных PD-устройств:Fast PoE: подача питания на подключенные устройства до загрузки ОС PSE-коммутатора.Perpetual PoE: подача питания на подключенные устройства во время перезагрузки PSE-коммутатора.PD Alive: отслеживание активности подключенных PD-устройств с последующим выполнением установленного действия (принудительная перезагрузка/ отправка уведомления).

DMS-3130-30PS и DMS-3130-30TS доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена коммутаторов DMS-3130-30PS и DMS-3130-30TS составляет $3377 и $2709 соответственно.