D-Link DXS-3400-24TC - 10G-коммутатор для дата-центров и корпоративных сетей

20 мая 2026, 18:15

Компания D-Link объявляет о доступности на российском складе стекируемого 10G L3-коммутатора DXS-3400-24TC для корпоративных сетей и дата-центров.

DXS-3400-24TC — управляемый стекируемый L3-коммутатор, предназначенный для построения отказоустойчивой 10-гигабитной инфраструктуры корпоративных сетей и дата-центров. По результатам тестирования международной независимой лаборатории Tolly Group, DXS-3400-24TC признан одним из самых производительных 10G-решений в своем классе. Коммутатор оснащен 20 портами 10GBase-T и 4 комбо-портами 10GBase-T/SFP+, поддерживает объединение в физический стек до 4 устройств, резервирование модулей питания и охлаждения. В комплект поставки входит один модуль питания AC и три модуля вентиляторов front-to-back.



Функциональные возможности коммутатора соответствуют всем современным требованиям к построению безопасной и отказоустойчивой корпоративной инфраструктуры. DXS-3400-24TC поддерживает две версии программного обеспечения: Standard Image (SI) и Enhanced Image (EI).Программное обеспечение Standard Image включает:L3-функции: до 256 IP-интерфейсов, RIP v1/v2/ng, PBR, туннелирование IPv6;Отказоустойчивость: MLAG, VRRP, ERPS, RSTP/MSTP для резервирования каналов и быстрого восстановления связи;Безопасность: ACL, Port Security до 12K MAC-адресов на порт, аутентификация 802.1X, RADIUS/TACACS+, DHCP Snooping, IP-MAC-Port Binding, защита от BPDU- и DoS-атак.L2-функции: Q-in-Q в режимах Port-based и Selective, Voice VLAN, Auto Surveillance VLAN, Multicast VLAN, 512 IGMP-групп, 256 MLD-групп.Функции дата-центра: технологии Data Center Bridging, включая 802.1Qbb (контроль потока), 802.1Qaz (распределение полосы), 802.1Qau (управление перегрузками).QoS: 8 очередей на порт, маркировка трафика 802.1p/DSCP/TOS, управление полосой пропускания.В дополнение к стандартному функционалу расширенная версия ПО Enhanced Image поддерживает:протокол динамической маршрутизации OSPF v2/v3;функции многоадресной рассылки 3 уровня: IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2, PIM-DM/SM/SMv6/SSM/SDM, MSDP, DVMRPv3.DXS-3400-24TC рекомендован для организации уровней ядра и агрегации сетей небольших и средних предприятий и построения локальных дата-центров с возможностью подключения производительных серверов и обеспечения отказоустойчивого доступа к данным.Коммутатор DXS-3400-24TC, дополнительные источники питания и вентиляторы доступны для заказа с российского склада компании у официальных реселлеров D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей:DXS-3400-24TC/*SI — $2 655,DXS-3400-24TC/*EI — $3 186,DXS-PWR300AC — $668,DXS-PWR300DC — $956,DXS-FAN100 — $183.