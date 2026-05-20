Lenovo представила нові ПК зі штучним інтелектом для корпоративного сегмента

20 мая 2026, 16:45

Компанія Lenovo представила нові моделі в лінійці ThinkPad 2026 року, довершивши випуск бізнес-пристроїв нового покоління новими моделями ThinkPad X13 Gen 7 та ThinkPad серії L.

Розвиваючи портфоліо 2026 року, компанія Lenovo продовжує реалізовувати своє бачення “Розумніший ШІ для всіх” (Smarter AI for All) завдяки пристроям, розробленим для підтримки більш інтелектуальних та ефективних методів роботи. Новітні системи ThinkPad забезпечують користувачам високу продуктивність разом із надійністю, безпекою та зручністю управління, необхідними для корпоративного середовища.

Також нові ноутбуки ThinkPad підтримують технологію Copilot+ для ПК у Windows 11, забезпечуючи більш інтуїтивні робочі процеси з використанням ШІ у сумісних конфігураціях. Ці можливості інтегровані в пристрої, призначені для практичного використання в бізнесі, що допомагає організаціям впроваджувати нові інструменти підвищення продуктивності зі збереженням контролю над розгортанням та управлінням життєвим циклом пристроїв.

Випустивши ThinkPad X13 Gen 7 та оновлені моделі ThinkPad серій L14 і L16, компанія Lenovo допомагає підприємствам стандартизувати сучасні бізнес-ПК, що забезпечують оптимальний баланс між продуктивністю, довгостроковою цінністю та гнучкістю розгортання. У рамках постійної співпраці Lenovo з iFixit, спрямованої на покращення ремонтопридатності пристроїв, нові системи ThinkPad отримали оцінку ремонтопридатності iFixit до 9 з 101, що підтверджує їхню придатність до простішого обслуговування та тривалого використання. Розширене портфоліо ThinkPad відображає незмінний фокус Lenovo на створенні продуктивних, адаптивних та захищених пристроїв.

ThinkPad X13 Gen 7, який очолює оновлення портфоліо, розроблений для фахівців, яким потрібна максимальна мобільність без втрати продуктивності. Вага цього ноутбука починається від 0,93 кг (2,05 фунта), що робить його одним із найлегших моделей ThinkPad в історії. Він має надзвичайно портативний дизайн, створений для користувачів, які працюють у різних місцях, відвідують зустрічі та часто подорожують.

ThinkPad X13 Gen 7 оснащений процесорами Intel Core Ultra Series 3 або AMD Ryzen AI PRO 400 Series і забезпечує ефективну продуктивність для сучасних бізнес-навантажень, а інтегровані функції ШІ підтримують нові сценарії підвищеної продуктивності.

Попри надзвичайно компактний корпус, пристрій зберігає всі переваги лінійки ThinkPad, зокрема необхідні порти USB-C®, USB-A та HDMI, а також опціональну підтримку 5G і Wi-Fi 7. Для комфортної співпраці в гібридному робочому середовищі ноутбук оснащений 5-МП ІЧ-камерою та покращеною системою обробки аудіо для чіткішої комунікації.

Однією з ключових переваг залишається ремонтопридатність: користувачі можуть самостійно замінювати акумулятор, SSD-накопичувач, модуль WWAN та нижню кришку корпусу, що допомагає IT-командам подовжити життєвий цикл пристрою та спростити його обслуговування. У цьому пристрої також вперше застосовано акумулятор, виготовлений на 100 % з переробленого кобальту, що підкреслює прагнення компанії Lenovo до відповідального використання матеріалів.

Завдяки збалансованому поєднанню портативності, продуктивності та простоти обслуговування ThinkPad X13 Gen 7 створений для фахівців, яким потрібні надійні та стабільні обчислювальні можливості в умовах високої мобільності.

ThinkPad L14 Gen 7 та L16 Gen 3 є основою корпоративного портфоліо Lenovo для масового сегмента та створені для забезпечення продуктивності, підключення й зручності обслуговування, необхідних для масштабного розгортання у компаніях. Оснащені процесорами Intel Core Ultra Series 3 або AMD Ryzen AI PRO 400 Series, ці системи забезпечують стабільну продуктивність та гнучкість платформи в корпоративних середовищах.

Зокрема, ThinkPad L14 є ідеальним балансом для корпоративних парків техніки, поєднуючи 14-дюймовий формфактор із продуктивністю, портативністю та економічною ефективністю, що відповідають потребам більшості бізнес-користувачів. Водночас ThinkPad L16 пропонує варіант із більшим дисплеєм для користувачів, яким потрібен додатковий екранний простір, зберігаючи при цьому ту саму платформу та набір функцій.

Усі моделі лінійки підтримують до 64 ГБ² оперативної пам'яті DDR5 та до 2 ТБ² SSD-накопичувача, що забезпечує високу продуктивність у повсякденній роботі. Опції 5-мегапіксельних RGB- та ІЧ-камер, аудіосистема Dolby Atmos® з розширеною обробкою голосу та яскравіші дисплеї покращують якість співпраці та користувацький досвід. Підтримка Wi-Fi 7 та різних варіантів WWAN гарантують надійне підключення в умовах гібридної роботи.

Моделі L14 та L16 створені з урахуванням практичного корпоративного використання та оснащені необхідними портами, зокрема USB-C®, USB-A, HDMI та RJ45, що забезпечує легку інтеграцію в наявні робочі середовища. Ключовою перевагою залишається ремонтопридатність: користувачі можуть самостійно замінювати клавіатуру та акумулятор, а також отримують спрощений доступ до оперативної пам'яті (DIMM), SSD, WWAN та динаміків, що полегшує технічне обслуговування та мінімізує час простою для ІТ-команд.

У всій лінійці ThinkPad компанія Lenovo продовжує пропонувати платформи, які є більш безпечними, зручними в управлінні та готовими до впровадження корпоративного ШІ. Рішення з безпеки ThinkShield™ забезпечують багаторівневий захист на рівні апаратного, мікропрограмного та програмного забезпечення, допомагаючи захищати пристрої протягом усього їхнього життєвого циклу.

Компанія Lenovo також підтримує корпоративне розгортання за допомогою сервісу Lenovo Imaging Services for Devices, що дозволяє організаціям отримувати пристрої, попередньо налаштовані з операційними системами, застосунками та параметрами безпеки безпосередньо з заводу-виробника, що сприяє прискоренню впровадження та зменшенню навантаження на ІТ-відділ.

Перенесення традиційно ручних процесів налаштування у стандартизований виробничий процес допомагає сервісам Lenovo Imaging Services забезпечити більш послідовне розгортання, знизити складність адміністрування та дозволити ІТ-фахівцям зосередитися на більш стратегічних завданнях.