Lenovo представила оновлення лінійок ThinkPad та IdeaPad на MWC 2023

28 февраля 2023, 9:45

Компанія Lenovo в рамках виставки MWC 2023 представила новітні рішення ПК і Chromebook, які допомагають ефективніше працювати в гібридних умовах та надають розширені функції, що дозволяють користувачам адаптуватись відповідно до широкого спектра вимог та потреб сучасності.

Надихаючись прогресивною та сучасною філософією дизайну, новітні рішення для ПК зосереджені на покращенні продуктивності системи, більш екологічних матеріалах і постійному вдосконаленні взаємодії з користувачем. Ноутбуки ThinkPad Z13 і Z16 другого покоління на Windows 11 розширюють основні функції апаратного та програмного забезпечення, щоб допомогти користувачам зберегти можливості для творчості. ThinkPad Z13 також отримав оновлену верхню кришку Flax Fiber із лляного волокна з використанням матеріалів на біо основі1 для унікального індивідуального зовнішнього вигляду. Компанія Lenovo представила оновлене четверте покоління ThinkPad X13 і X13 Yoga з вужчими рамками, новими кольорами, матеріалами та функціями для полегшення гібридної роботи та кращої мобільності. Портфоліо ThinkPad на 2023 рік доповнено ноутбуками ThinkPad T14s, T14 і T16 четвертого покоління, а також ThinkPad L13, L13 Yoga, L14 і L15 четвертого покоління, розробленими для бізнесів, що потребують мобільних пристроїв.

Підприємства, які потребують конкретних функцій для підвищення продуктивності, можуть вибрати ThinkPad E14 п’ятого покоління зі співвідношенням екрана 16:10 або новий 16-дюймовий ThinkPad E16. Тим, хто часто подорожує, сподобається додатковий захист, який забезпечує новий чохол ThinkPad Professional Sleeve, доступний у 13- та 14-дюймових розмірах. Універсальний монітор ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5 пропонує покращені аудіовізуальні можливості та функції, здатні підтримувати кілька робочих сценаріїв. Також користувачі зможуть оцінити переваги гнучкості, яку пропонує новий IdeaPad Duet 3i, на базі Windows 11, який плавно перемикається між режимами стандартного ноутбука та планшета; або насолодитись екосистемою ChromeOS на Chromebook IdeaPad Slim 3 із рядом оновлень по аудіо, зображенню та підключенню.

Представлені продукти також доступні в рамках послуги Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS), яка пропонує організаціям широкий спектр рішень для цифрових робочих місць, гнучкі варіанти оплати та можливість легкого масштабування ІТ-напрямку відповідно до бізнесу, що розвивається. Для подальшого підвищення продуктивності та розширення досвіду співробітників, компанії можуть імплементувати Lenovo Premier Support Plus2. Цей новий комплексний набір послуг пропонує орієнтований на користувача підхід до ІТ-підтримки, надаючи користувачам безпроблемний досвід та прямий доступ до найкращих технічних фахівців Lenovo. Premier Support Plus також використовує аналітичні дані отримані за допомогою штучного інтелекту на основі технології Lenovo Device Intelligence, щоб допомогти ІТ-командам передбачити та запобігти простою пристроїв у всьому світі.

Нещодавнє опитування Lenovo показує, що ІТ-підрозділи сприяють трансформації працівників завдяки позитивному досвіду залучення, гібридній гнучкості роботи та більшій зосередженості на досвіді співробітників. Щоб дати максимально можливостей для кінцевих користувачів, потрібні рішення адаптовані до сучасного гібридного робочого світу, спрямовані на підвищення продуктивності та спрощення командної роботи. Найновіші ноутбуки ThinkPad від Lenovo демонструють інновації, які є основою для створення позитивного досвіду співробітників, впроваджуючи та покращуючи функції, що дозволяють ефективніше працювати та розвивають цілеспрямоване мислення, докладаючи значних зусиль для створення більш екологічних продуктів.



Команди дизайнерів та інженерів Lenovo витрачають тисячі годин на дослідження інновацій у виробництві, матеріалах, енергоефективності, обслуговуванні та пакуванні, щоб продовжувати виробляти все більш екологічні продукти. Компанія зосереджується на інвестуванні в більш стійкий глобальний ланцюжок постачання, збільшуючи використання екологічно чистого авіаційного палива та біопалива для судноплавства, встановлюючи відновлювані джерела енергії на своїх заводах і запроваджуючи найсучасніші енергоощадні виробничі процеси, щоб зменшити викиди вуглецю.

Компанія Lenovo також заохочує своїх клієнтів досягати власних цілей сталого розвитку, надаючи такі послуги, як CO2 Offset Service, в рамках якої вже компенсовано понад 1 мільйон метричних тонн вуглекислого газу від покупок пристроїв бізнес лінійок ThinkPad та ThinkBook, та Asset Recovery Service, який допомагає клієнтам з утилізацією відпрацьованого обладнання за останні 15 років.

Після старту продажу оновлених ноутбуків ThinkPad X1 у грудні 2022 року, решта портфоліо ThinkPad представляє нові або покращені моделі, що якісно доповнюють одне з найповніших із доступних портфоліо ноутбуків. Збільшення додавання перероблених матеріалів і пластику, що вже використовувався (Post Consumer Content), в окремих компонентах пристроїв співвідноситься зі шляхом Lenovo в підтримці економіки замкнутого циклу та метою інтегрувати матеріали вторинного застосування у 100% продуктів ПК до 2025 року.