Lenovo випускає ноутбук ThinkPad S2 Yoga 2023 з сенсорним екраном

20 декабря 2023, 16:45

Lenovo випустила ноутбук ThinkPad S2 Yoga 2023 з 360-градусним відкидним сенсорним екраном і приголомшливим дисплеєм зі 100% sRGB. Цей універсальний ноутбук призначений для задоволення як професійних, так і особистих потреб, пропонуючи високоякісний екран та гнучкий дизайн.





ThinkPad S2 Yoga пропонує різноманітні конфігурації з процесорами AMD Ryzen R5-7530U Pro та Intel Core i5-1335U або i7-1355U. Вибір пам'яті та сховищ варіюється від 16 ГБ оперативної пам'яті з твердотільним накопичувачем на 512 ГБ до висококласної версії з 32 ГБ оперативної пам'яті та твердотільним накопичувачем на 1 ТБ.



Головною особливістю ThinkPad S2 Yoga є його легкий і тонкий дизайн, який важить всього 1,26 кілограма і має товщину 17,23 мм. Він оснащений 13,3-дюймовим екраном 1200P з роздільною здатністю 1920×1200, співвідношенням сторін 16:10 та співвідношенням екрану до корпусу 82,7%. Яскравість екрану становить 300 ніт, що забезпечує чітку видимість за різних умов освітлення.



Lenovo також зосередилася на поліпшенні якості звуку ноутбука за допомогою оновленого аудіо Dolby, а також на зручних для користувача функціях, таких як клавіатура з підсвічуванням, розпізнавання відбитків пальців, система охолодження ігрового рівня і класичний червоний дизайн TrackPoint.





Для забезпечення тривалості автономної роботи ThinkPad S2 Yoga оснащений акумулятором ємністю 46 Вт*год, який забезпечує до 12,2 годин роботи в режимі очікування та 8,8 годин роботи в енергоефективному офісному режимі. Ноутбук має широкі можливості підключення, включаючи два порти USB-A 3.2 Gen 1, один порт USB-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.0 і 3,5-мм аудіороз'єм.



Ноутбук пройшов 26 суворих випробувань за військовими стандартами, довівши свою міцність і надійність у різних умовах. Процесор Intel Core i7-1355U 13-го покоління у висококласній моделі забезпечує ефективну багатозадачність і високу швидкість обробки даних для широкого спектру завдань - від офісної роботи до ігор.



Ноутбук також має кілька додаткових специфікацій, які покращують його функціональність і зручність роботи. Він оснащений високошвидкісним з'єднанням WiFi-6E, що забезпечує швидке та надійне підключення до Інтернету. Ергономічний дизайн включає захищену від бризок клавіатуру з увігнутим дизайном і 1,5-міліметровим ходом клавіш для комфортного набору тексту. Велика 115-міліметрова сенсорна панель була перероблена для чуйного і точного управління, покращуючи навігацію і продуктивність.





Для безпеки та зручності використання ThinkPad S2 Yoga оснащений стилусом з автоматичним заряджанням, який заряджається, коли його кладуть у місце для зберігання. Фізичний затвор камери, відомий як ThinkShutter, вбудований для підвищення конфіденційності.



Окрім технічних можливостей, Lenovo наголошує на екологічній відповідальності, використовуючи безпластикову упаковку та екологічно чисті матеріали в дизайні ноутбука. Такий підхід відповідає прагненню компанії до сталого майбутнього.