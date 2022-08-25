Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-IN

25 августа 2022, 14:47

Прогресивне рішення для серверних систем. RB2011UiAS-IN оснащений сенсорним РК-дисплеєм, за допомогою якого можна робити прості установки конфігурації (попередньо ввівши пароль), а також бачити статистику інтерфейсів, графіки та використання ресурсів.

Перевагою даного маршрутизатора є:

здатність живити підключений пристрій Passive PoE через 10-й порт;

Ліцензія 5-го рівня;

Більше оперативної пам'яті;

Рекомендовані SFP модулі S-85DLC05D, S-31DLC20D та S-35/53LC20D від MikroTik;

Операційна система - RouterOS;

Частота процесора - 600МГц;

Об'єм RAM - 128MB;

Об'єм ROM - 64MB;

Кількість портів 10/100 Mbit - 5;

Кількість портів 10/100/1000 Mbit - 5;

Порт SFP/SFP+ - 1;

Порт USB - 1;

Харчування через jack роз'єм;

Живлення через Passive PoE;

Роздача Passive PoE;

Максимальна споживана потужність - 15 W;



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