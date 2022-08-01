MikroTik RB2011UiAS-RM - 1U-маршрутизатор з SFP і Passive PoE

Маршрузатор RB2011UiAS-RM модель серії RB2011 виконана в форм-факторі 1U.
Має не тільки п'ять Gigabit LAN і п'ять Fast Ethernet LAN портів SFP порт (SFP модуль не входить в комплект!), але також послідовний порт RJ45, порт micro-USB і більше пам'яті.
Крім того, тут встановлена ліцензія RouterOS L5.
Яскравий сенсорний ЖК-дисплей допомогає робити прості налаштування конфігурації (попередньо ввівши пароль), а також бачити статистику інтерфейсів, графіки і використання ресурсів.
Рекомендуються для використання з модулями SFP MikroTik: S-85DLC05D, S-31DLC20D і S-35/53LC20D.
Операційна система - RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl - 5
Частота процесора - 600 МГц
Обсяг RAM - 128MB
Кількість портів 10/100 Mbit - 5
Кількість портів 10/100/1000 Mbit - 5
Порт SFP/SFP+ - 1
Порт USB - 1
Живлення через роз'єм jack
Живлення через Passive PoE
Роздача Passive PoE
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