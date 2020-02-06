Новый мощный 48-портовый коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM

6 февраля 2020, 7:34

Лучшая цена и лучшая производительность на рынке.

MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM - это управляемый коммутатор 3-го уровня (Layer 3), который оснащен следующими портами:

48 Ethernet портов 1 Гбіт/с

4 оптических порта 10G SFP +

2 оптических порта 40G QSFP + для чрезвычайно быстрого соединения по волокну или соединения с другими устройствами 40 Гбит/с

Производительность:

Общая пропускная способность -168 Гбит/с

Коммутационная способность - 336 Гбит/с

Скорость пересылки - 235 Гбит/с

Характеристики:

CPU — QCA9531, 650 МГц

Оперативная память — 64 МБ

Память — 16 MB flash

100 Mbps Ethernet ports — 1

1 GbE Ethernet ports — 48

10G SFP + ports — 4

40G QSFP + ports — 2

Операционная система — RouterOS (уровень лицензии 5)

Последовательный порт — RJ45

Рабочая температура — -20°C to +60°C

Новый Mikrotik - это эффективное и адаптированное решение для сетей требовательных к нагрузке и надежности. Этот продукт установит новую планку цена-качества - вы получите огромный функционал, тратя при этом меньше.

Комплектация MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM

2 шнура IEC

комплект винтов и ножек

крепления "ушки"

организатор кабеля

Результаты теста коммутации

Результаты теста производительности