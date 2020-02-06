Новый мощный 48-портовый коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM

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Скорость имеет значение
MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM - это управляемый коммутатор 3-го уровня (Layer 3), который оснащен следующими портами:
- 48 Ethernet портов 1 Гбіт/с
- 4 оптических порта 10G SFP +
- 2 оптических порта 40G QSFP + для чрезвычайно быстрого соединения по волокну или соединения с другими устройствами 40 Гбит/с
Производительность:
Общая пропускная способность -168 Гбит/с
Коммутационная способность - 336 Гбит/с
Скорость пересылки - 235 Гбит/с
Характеристики:
CPU — QCA9531, 650 МГц
Оперативная память — 64 МБ
Память — 16 MB flash
100 Mbps Ethernet ports — 1
1 GbE Ethernet ports — 48
10G SFP + ports — 4
40G QSFP + ports — 2
Операционная система — RouterOS (уровень лицензии 5)
Последовательный порт — RJ45
Рабочая температура — -20°C to +60°C
Новый Mikrotik - это эффективное и адаптированное решение для сетей требовательных к нагрузке и надежности. Этот продукт установит новую планку цена-качества - вы получите огромный функционал, тратя при этом меньше.
Комплектация MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM
2 шнура IEC
комплект винтов и ножек
крепления "ушки"
организатор кабеля
Результаты теста коммутации
Результаты теста производительности
РОМСАТ - официальный дистрибьютор MikroTik в Украине.