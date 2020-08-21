Новый коммутатор UniFi Switch Lite 8 POE

21 августа 2020, 22:51

Управляемый коммутатор с функциями Layer 2 и 8 гигабитными Ethernet-портами



Американская компания Ubiquiti представила новый универсальный коммутатор, который прекрасно подойдет для развертывания локальной сети в офисах, кафе, небольших магазинах и других местах, где необходима установка нескольких точек доступа UniFi совместно с другим оборудованием, требующим подключения по витой паре.





Ключевые особенности новинки



- 8 гигабитных портов RJ45, 4 из них с поддержкой 802.3at PoE+

- Управляется UniFi Controller

- Источник питания 60 Вт



Данная модель не требует размещения в серверной стойке, и может монтироваться на стену, при этом внешний вид USW Lite 8 PoE напоминает обычные пользовательские SOHO роутеры, что позволяет поставить его даже на ваш рабочий стол. Продуманная система теплоотвода гарантирует практически бесшумную работу и одновременно температурную стабильность модели даже в условиях высокого уровня нагрузки.



Управление UniFi Swith Lite 8 PoE производится за счёт UniFi Controller. Для удобства предусмотрена возможность управления коммутатором через мобильное приложение UniFi, а для опытных администраторов предлагается использовать интерфейс командной строки.