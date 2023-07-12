Компания D-Link представляет новую серию гигабитных PoE-коммутаторов DSS-200G для систем видеонаблюдения (CCTV), IP-телефонии и корпоративных сетей Wi-Fi.
Новинки дополняют линейку настраиваемых коммутаторов, в настоящий момент представленную сериями DGS-1100V2 и DGS-1210/F. Новые коммутаторы предназначены для работы в сложных условиях эксплуатации и обладают рядом аппаратных и программных преимуществ, упрощающих развертывание и обслуживание современных систем видеонаблюдения и сетей с PoE.
Основные преимущества коммутаторов DSS-200G:
Порты 802.3bt PoE (до 90 Вт) – обеспечивают бесперебойное питание точек доступа и камер видеонаблюдения с повышенным энергопотреблением.
DIP-переключатели – позволяют без применения Web-интерфейса управления включить наиболее часто используемые режимы работы и функции:
- Extend – для увеличения дальности PoE до 250 м,
- PD-Alive – для восстановления работы зависшего PoE-оборудования,
- Isolate – для изоляции трафика PoE-портов,
- QoS – для приоритизации трафика,
- STP – для резервирования соединений по протоколам STP/RSTP.
PoE по расписанию – позволяет оптимизировать расходы на эксплуатацию PoE-оборудования за счет гибкой настройки сценариев работы, например, можно настроить включение PoE-устройств только в рабочие часы и выключение в ночное время.
Fast PoE и Perpetual PoE – обеспечивают непрерывную подачу питания во время перезагрузки и обновления программного обеспечения коммутатора.
Грозозащита до 6 кВ на портах и разъеме питания – позволяет защитить коммутатор и подключенное к нему оборудование от наведенного напряжения, вызванного электромагнитным импульсом (грозовым разрядом, коротким замыканием в цепи близко расположенных кабелей 220/380В и т.п.)
Сигнальный порт Alarm (RJ-45) – предназначен для подключения внешних сигнальных устройств, обеспечивающих оповещение о перегреве в шкафу, открытии дверцы, отключении питания и других потенциальных угрозах.
Функция Auto Surveillance VLAN – позволяет автоматически распознавать и добавлять оборудование видеонаблюдения в отдельную VLAN с наивысшим приоритетом обслуживания.
Автоматическое обнаружение ONVIF-устройств – упрощает и сокращает время развертывания систем видеонаблюдения, построенных на базе оборудования разных производителей.
Функции повышения отказоустойчивости – включают поддержку диагностики кабеля, обнаружение петель LoopBack Detection и технологию ERPS, позволяющую быстро восстановить связь при отказе одной из линий в кольце.
Web-интерфейс с режимом Surveillance – предназначен для задач видеонаблюдения, позволяет отслеживать количество и типы подключенного оборудования, состояние портов, бюджеты мощности PoE (общий, доступный, потребляемый конкретным портом), управлять устройствами в группе, осуществлять диагностику системы и пр.