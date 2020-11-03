D-Link представляет новый PoE-коммутатор DES-1009MP

3 ноября 2020, 9:45

D-Link представляет новый 9-портовый PoE-коммутатор DES-1009MP с повышенным бюджетом мощности.

Новинка оснащена 8 портами PoE+, поддерживает высокоскоростное подключение к магистрали сети через гигабитный uplink-порт и отличается улучшенной защитой портов от статического электричества до 6 кВ. Данная модель рекомендуется для применения на предприятиях малого и среднего бизнеса, в розничной торговле, бюджетных организациях и учебных заведениях, которым требуется решение с повышенным PoE-бюджетом для организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего оборудования с поддержкой PoE.

Основные преимущества DES-1009MP:8 портов 10/100Base-TX с поддержкой 802.3af/at PoE+ обеспечивают подачу питания мощностью до 15,4 и 30 Вт на порт при общем PoE-бюджете 117 Вт.Гигабитный uplink-порт 10/100/1000Base-T позволяет подключаться к магистрали сети, серверам и устройствам хранения данных на скорости до 1000 Мбит/с.Защита от статического электричества до 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведённому напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств.Компактное исполнение и бесшумная работа позволяют использовать DES-1009MP в непосредственной близости от рабочих мест.Простота установки и эксплуатации: поддерживается подключение Plug-and-Play, автоматическое распознавание устройств c PoE, удобный мониторинг PoE-питания за счет LED-индикации на лицевой панели, управление потоком IEEE 802.3х, автоматическое определение полярности кабеля (MDI/MDIX) и согласование скорости передачи данных.Новый 9-портовый DES-1009MP дополняет линейку неуправляемых PoE-коммутаторов Fast Ethernet:DES-1005P с 5 портами 10/100Base-TX (4 порта PoE 802.3af/at, PoE бюджет 60 Вт);DES-1008P с 8 портами 10/100Base-TX (4 порта PoE 802.3af, PoE-бюджет 52 Вт);DES-1008P+ с 8 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 140 Вт;DSS-100E-9P с 8 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE 802.3af/at и 1 портом 10/100/1000Base-T, PoE‐бюджет 92 Вт, дальность PoE до 250 м;DES-1018MP с 16 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE 802.3af и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, PoE-бюджет 246,4 Вт.Новый PoE-коммутатор DES-1009MP доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $105.