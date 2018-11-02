2 ноября 2018, 11:45

Компания D-Link представляет новые неуправляемые PoE-коммутаторы DGS-1005P и DES-1005P.

Устройства предназначены для применения в системах видеонаблюдения, IP-телефонии и беспроводных сетях с использованием PoE-оборудования.



DGS-1005P и DES-1005P оснащены 5 портами 10/100/1000Base-T и 10/100Base-TX соответственно. Порты 1 – 4 каждого коммутатора обеспечивают питание подключенного PoE-оборудования с потребляемой мощностью до 30 Вт и обладают защитой от статического электричества до 2 кВ. Общий бюджет мощности каждого коммутатора составляет 60 Вт. Обе модели поддерживают автоматическое согласование параметров подачи PoE-питания в соответствии со стандартом, поддерживаемым PD-устройством (IEEE 802.3af или 802.3at).



Функционал QoS обеспечивает эффективную передачу трафика чувствительных к задержкам приложений. Классификация кадров выполняется на основе приоритетов 802.1p по 4 (для DES-1005P) или 8 (для DGS-1005P) очередям приоритетов. DGS-1005P и DES-1005P поддерживают подключение по технологии Plug-and-Play, управление потоком IEEE 802.3х, функцию диагностики кабеля, автоматическое определение типа кабеля (MDI/MDIX), согласование скорости подключения. При отсутствии активности на портах DGS-1005P и DES-1005P снижают потребление энергии в соответствии со стандартом энергоэффективности Ethernet IEEE 802.3az.



Компактные размеры и отсутствие шума при работе позволяют устанавливать коммутаторы непосредственно на рабочем месте.



Помимо DGS-1005P и DES-1005P в линейку неуправляемых коммутаторов D-Link с поддержкой QoS и функцией энергосбережения для домашних пользователей и малых рабочих групп входят следующие модели:



DGS-1005A с 5 портами 10/100/1000Base-T,



DGS-1008D с 8 портами 10/100/1000Base-T,



DGS-1008P с 8 портами 10/100/1000Base-T, 4 из которых поддерживают PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE‑бюджет 68 Вт.



Коммутаторы DGS-1005P и DES-1005P доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена – $58 и $49 соответственно.