D-Link представляет новые гигабитные PoE-коммутаторы серии DGS-1100V2

5 апреля 2023, 14:15

Компания D-Link представляет новые гигабитные PoE-коммутаторы EasySmart DGS-1100-10MPV2, DGS-1100-10MPPV2, DGS-1100-18PV2, DGS-1100-26MPV2, DGS-1100-26MPPV2.

Новинки обеспечивают повышенную мощность PoE до 90 Вт на порт для подключения оборудования с высоким уровнем энергопотребления и расширяют серию DGS-1100V2. Коммутаторы предназначены для сетей предприятий малого и среднего бизнеса, государственных организаций, медицинских и учебных учреждений в качестве надежного и экономичного решения для подключения рабочих мест, камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов.

Аппаратные характеристики новых коммутаторов DGS-1100V2:

Основные преимущества коммутаторов DGS-1100V2:



реализация Voice VLAN и Auto Surveillance VLAN обеспечивает стабильную работу голосовых и видеоприложений вне зависимости от уровня загруженности сети;

поддержка функций обеспечения безопасности, включая VLAN на основе портов/тегов 802.1Q, D-Link Safeguard Engine, Traffic Segmentation, создание "белых" списков MAC-адресов (Static MAC) и защиту от сетевого шторма;

поддержка механизмов качества обслуживания (QoS) для организации приоритетной передачи мультимедийного трафика;

IGMP Snooping для управления многоадресной рассылкой на канальном уровне;

повышение отказоустойчивости сети за счет резервирования соединений 802.1D STP / 802.1w RSTP и обнаружения петель Loopback Detection;

простое и удобное администрирование через Web-интерфейс и по SNMP;

функционал PD Alive, отслеживающий доступность PoE-устройств с возможностью их перезапуска в случае сбоя питания.

Помимо представленных моделей в линейку DGS-1100V2 входят:



DGS-1100-05V2 с 5 портами 1000Base-T;

DGS-1100-05PDV2 c 5 портами 1000Base-T (2 порта с поддержкой PoE и 1 PD-порт для получения питания от другого PoE-коммутатора), PoE-бюджет до 18 Вт;

DGS-1100-08V2 с 8 портами 1000Base-T;

DGS-1100-08PLV2 с 8 портами 1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE), PoE-бюджет 80 Вт;

DGS-1100-16V2 с 16 портами 1000Base-T;

DGS-1100-24V2 с 24 портами 1000Base-T;

DGS-1100-24PV2 с 24 портами 1000Base-T (12 портов с поддержкой PoE), PoE-бюджет 100 Вт.

Новые коммутаторы доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет: DGS-1100-10MPV2 – $282, DGS-1100-10MPPV2 – $325, DGS-1100-18PV2 – $350, DGS-1100-26MPV2 – $490, DGS-1100-26MPPV2 – $609.