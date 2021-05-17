D-Link представляет обновленную линейку коммутаторов DGS-1100 EasySmart

17 мая 2021, 11:15

Компания D-Link представляет обновленную линейку гигабитных коммутаторов DGS-1100 EasySmart, в которую вошли коммутаторы DGS-1100-05V2, DGS-1100-08V2, DGS-1100-05PDV2 и новая 8-портовая модель DGS-1100-08PLV2 с 4 PoE-портами.

Все устройства реализованы на новой аппаратной платформе с применением современной элементной базы, оснащены функционалом 2 уровня, поддерживают настройку и управление посредством Web-интерфейса.



Новинки предназначены для применения на предприятиях малого и среднего бизнеса, в бюджетных организациях и учебных заведениях в качестве современного гигабитного решения для подключения рабочих групп, видеонаблюдения и IP-телефонии с функциями управления, защиты, приоритизации трафика и VLAN. Модель DGS-1100-05PDV2 получает питание по PoE и рекомендуется для установки и подключения удаленного PoE-оборудования в местах с ограничениями по подаче электропитания.

Аппаратная конфигурация новых моделей DGS-1100V2:



DGS-1100-05V2 с 5 портами 10/100/1000Base-T;

DGS-1100-08V2 с 8 портами 10/100/1000Base-T;

DGS-1100-05PDV2 c 5 портами 10/100/1000Base-T, из которых 2 порта с поддержкой 802.3af PoE и 1 PD-порт для получения питания от другого PoE-коммутатора, PoE бюджет 18 Вт при питании по стандарту 802.3at и 8 Вт по стандарту 802.3af;

DGS-1100-08PLV2 с 8 портами 10/100/1000Base-T, 4 из которых оснащены поддержкой 802.3af/at PoЕ с общим PoE-бюджетом 80 Вт.



Коммутаторы DGS-1100V2 поддерживают:



Функции обеспечения безопасности рабочих групп, включая VLAN на основе портов/тегов 802.1Q, Port Security, Traffic Segmentation, создание «белых» списков MAC-адресов (Static MAC) и защиту от сетевого шторма;

Функции Auto Surveillance VLAN и Voice VLAN для быстрой интеграции в сеть оборудования видеонаблюдения и IP-телефонии;

Управление качеством обслуживания (QoS) для уменьшения задержек при передаче мультимедийного трафика;

IGMP Snooping для улучшенной работы с multicast-трафиком;

Повышение отказоустойчивости сети за счет резервирования соединений 802.1D STP / 802.1w RSTP и обнаружения петель Loopback Detection;

Функцию диагностики кабеля для контроля состояния витой пары;

Простое и удобное администрирование через Web-интерфейс и по SNMP.



Коммутаторы выполнены в компактном металлическом корпусе с пассивной системой охлаждения, работают бесшумно и могут устанавливаться в непосредственной близости от рабочих мест. Конструкция корпуса предполагает настольное размещение или крепление на стену с помощью набора для монтажа из комплекта поставки.



Помимо представленных моделей, в обновленную линейку DGS-1100V2 также входят:



DGS-1100-16V2 с 16 портами 10/100/1000Base-T;

DGS-1100-24V2 с 24 портами 10/100/1000Base-T;

DGS-1100-24PV2 с 24 портами 10/100/1000Base-T, 12 из которых с поддержкой 802.3af/at PoE (PoE-бюджет – 100 Вт).