D-Link DGS-1250 - новая линейка гигабитных smart-коммутаторов

28 апреля 2020, 11:45

Компания D-Link представляет новую линейку гигабитных Smart-коммутаторов DGS-1250 с uplink-портами 10G SFP+.

Коммутаторы DGS-1250 реализованы на современной аппаратной платформе, сочетают высокую функциональность с удобством управления. Наличие портов 10 Gigabit Ethernet обеспечивает подключение к высокоскоростным магистралям и серверам. Новинки рекомендуются для применения на уровнях доступа и агрегации предприятий малого и среднего бизнеса, а также на уровне доступа в сетях крупных предприятий, коммерческих организаций, медицинских, социальных и образовательных учреждений.



В настоящее время линейка DGS-1250 представлена четырьмя моделями, две из которых выполнены с поддержкой технологии PoE для подачи питания на PoE-

устройства с потреблением до 30 Вт. Общий PoE-бюджет коммутатора составляет 370 Вт.Варианты аппаратной конфигурации коммутаторов DGS-1250:DGS-1250-28X c 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+;DGS-1250-28XMP c 24 портами 10/100/1000Base-T (с поддержкой PoE IEEE 802.3af/at) и 4 портами 10GBase-X SFP+;DGS-1250-52X с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+;DGS-1250-52XMP с 48 портами 10/100/1000Base-T (с поддержкой PoE IEEE 802.3af/at) и 4 портами 10GBase-X SFP+.Коммутаторы DGS-1250 выполнены в металлических корпусах для установки в 19-дюймовую стойку и оснащены консольным портом RJ-45.Функционал обеспечения безопасности включает механизм D-Link Safeguard Engine для защиты центрального процессора от перегрузки широковещательным трафиком, функции IP-MAC-Port Binding, Port Security, DHCP Snooping, DHCP Server Screening, защиту от атак типа DoS и ARP Spoofing. Управление доступом клиентов осуществляется при помощи аутентификации 802.1Х на основе портов и с использованием сервера RADIUS, списков контроля доступа ACL (до 768 правил).Коммутаторы DGS-1250 поддерживают функции уровня L3, включая 4 IP-интерфейса, статическую маршрутизацию IPv4 (до 124 маршрутов) и IPv6 (до 50 маршрутов), IPv6 Neighbor Discovery. Реализованные механизмы Auto Voice VLAN для приложений VoIP и Auto Surveillance VLAN для систем видеонаблюдения позволяют автоматически распознавать в общей сети соответствующее оборудование и выделять каждую группу в отдельную VLAN.Благодаря применению функций Loopback Detection, Link Aggregation (802.3ad) и протоколов Spanning Tree (802.1d, 802.1w, 802.1s) коммутаторы DGS-1250 обеспечивают отказоустойчивость и распределение нагрузки в сети. DGS-1250 поддерживают IGMP Snooping, MLD Snooping, Fast Leave, необходимые для работы с приложениями многоадресной рассылки.Управление и настройка новой линейки коммутаторов осуществляются с помощью Web-интерфейса, полнофункционального интерфейса командной строки (CLI), утилиты D-Link Network Assistant. Программная платформа для SMNP-управления D-View 7.0 обеспечивает наглядное отображение топологии сети для управления и мониторинга ее параметров. Также коммутаторы поддерживают протоколы управления Telnet, SNMP v1/v2с/v3, SSH v2 и мониторинга RMON.DGS-1250 соответствуют стандарту энергоэффективности IEEE 802.3az и поддерживают технологию D-Link Green. Для моделей с PoE возможна подача PoE-питания по расписанию.Коммутаторы серии DGS-1250 уже поступили на склад D-Link в Рязани и доступны для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей: DGS-1250-28X – $310, DGS-1250-28XMP – $589, DGS-1250-52X – $589, DGS-1250-52XMP – $910.