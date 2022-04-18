D-Link представляет новое поколение ПО для коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250

18 апреля 2022, 15:15

Компания D-Link представляет новое поколение программного обеспечения для коммутаторов серий DGS-1210 и DGS-1250.

Новое ПО полностью соответствует всем современным и перспективным требованиям корпоративных и государственных заказчиков. Его использование существенно расширит возможности по применению коммутаторов D-Link на уровне доступа в сетях государственных компаний, министерств и ведомств, реализующих проекты по модернизации сетевой инфраструктуры, и операторов связи, заинтересованных в быстрой доработке функционала под их требования.

Новая версия ПО для DGS-1250 и DGS-1210 поддерживает:Функции обеспечения безопасности: Port Security, сегментация трафика, предотвращение DoS-атак, защита от сетевого шторма, IP Source Guard.Функции повышения отказоустойчивости: защита от образования петель Loopback Detection, резервирование соединений с помощью протоколов Spanning Tree, агрегирование каналов связи 802.3ad.Функции 2 уровня: поддержка 802.1Q VLAN, Multicast VLAN, VLAN Trunking, IGMP Snooping, Fast Leave.Протокол разрешения адресов ARP.Функции 3 уровня: IP-интерфейсы, статическая маршрутизация IPv4/v6.Управление качеством обслуживания: 802.1p QoS, 8 очередей приоритетов на порт, управление полосой пропускания.Функция диагностики кабеля для контроля состояния витой пары.Настройка, управление и мониторинг: Web-интерфейс на русском языке, полнофункциональный CLI, зеркалирование портов, RSPAN, DHCP Relay, DHCP Relay Option 82.Новое ПО будет доступно для следующих моделей коммутаторов DGS-1250 и DGS-1210:DGS-1250-28X - L2 коммутатор c 24 портами 1000Base-T и 4 портами 10G SFP+DGS-1250-52X - L2 коммутатор c 48 портами 1000Base-T и 4 портами 10G SFP+DGS-1210-10 - L2 коммутатор с 8 портами 1000Base-T и 2 портами SFPDGS-1210-20 - L2 коммутатор с 16 портами 1000Base-T и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFPDGS-1210-26 - L2 коммутатор с 24 портами 1000Base-T и 2 портами SFPDGS-1210-28 - L2 коммутатор с 24 портами 1000Base-T и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFPDGS-1210-52 - L2 коммутатор с 48 портами 1000Base-T и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP