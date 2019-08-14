14 августа 2019, 13:45

Компания D-Link представляет новую линейку управляемых гигабитных коммутаторов DGS-1210/FL.

Новые коммутаторы построены на платформе популярной линейки DGS-1210/F, поддерживают полнофункциональное CLI-управление и оснащены встроенной защитой портов от статического электричества до 6 кВ.



DGS-1210/FL предназначены для применения на уровне доступа в корпоративных сетях с повышенными требованиями к соотношению функциональных возможностей и стоимости оборудования, в т.ч. вычислительных сетях государственных организаций, ведомственных и коммерческих структур, учреждений здравоохранения, образования и культуры, предприятий малого и среднего бизнеса.



Линейки коммутаторов DGS-1210/FL и DGS-1210/F рекомендуются к использованию в текущих и перспективных проектах.



В новую линейку DGS-1210/FL входят 10 моделей в следующей аппаратной конфигурации:



Модель

Конфигурация портов

PoE-порты, общий бюджет мощности



DGS-1210-10/FL

8 портов 10/100/1000Base-T и 2 порта SFP



DGS-1210-10P/FL

8 портов 10/100/1000Base-T и 2 порта SFP

1 – 8 c поддержкой 802.3af/at PoE,

65 Вт



DGS-1210-10MP/FL

8 портов 10/100/1000Base-T и 2 порта SFP

1 – 8 c поддержкой 802.3af/at PoE,

130 Вт



DGS-1210-20/FL

16 портов 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP



DGS-1210-26/FL

24 порта 10/100/1000Base-T и 2 порта SFP





DGS-1210-28/FL

24 порта 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP



DGS-1210-28P/FL

24 порта 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP

1 – 24 c поддержкой 802.3af/at PoE,

193 Вт



DGS-1210-28MP/FL

24 порта 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP

1 – 24 c поддержкой 802.3af/at PoE,

370 Вт



DGS-1210-52/FL

48 портов 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP



DGS-1210-52MP/FL

48 портов 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP

1 – 48 c поддержкой 802.3af/at PoE,

370 Вт





На всех Ethernet-портах добавлена защита от статического электричества потенциалом до 6 кВ, существенно снижающая вероятность выхода из строя коммутаторов и подключенного к ним оборудования при грозовых разрядах.



Коммутаторы линейки DGS-1210/FL полностью соответствуют самым современным требованиям, предъявляемым корпоративными клиентами к безопасности, отказоустойчивости, качеству обслуживания, управлению многоадресной рассылкой, VLAN. Для защиты трафика и предотвращения несанкционированного доступа к сети и различных атак на нее коммутаторы поддерживают аутентификацию пользователей 802.1X, создание списков управления доступом ACL, Port Security, IP-MAC-Port Binding, защиту от широковещательного / многоадресного / одноадресного шторма и предотвращение DoS-атак. Функция Guest VLAN позволяет организовать гостевую VLAN с ограниченными правами для пользователей, не прошедших аутентификацию. Для интеграции в корпоративную сеть систем IP-телефонии и видеонаблюдения в DGS‑1210/FL используются функции Voice VLAN и Auto Surveillance VLAN, обеспечивающие стабильную работу голосовых приложений и качественную передачу видеотрафика вне зависимости от уровня загрузки сети. Среди функциональных возможностей также можно выделить поддержку до 256 групп VLAN, функцию агрегирования каналов связи 802.3ad Link Aggregation, защиту от образования петель Loopback Detection, резервирование соединений с помощью протоколов STP (802.1D, 802.1w и 802.1s), поддержку IGMP Snooping, MLD Snooping и ISM VLAN для работы с приложениями многоадресной рассылки.



Управление и настройка осуществляются посредством Web-интерфейса и протоколов SNMP v1/v2c/v3. В новых коммутаторах DGS-1210/FL добавлена поддержка полнофункционального управления с помощью интерфейса командной строки (CLI). Поддерживаются протоколы мониторинга RMON и оповещения о настройках устройства LLDP, функционал диагностики кабеля и обнаружения неисправностей на портах Ethernet OAM.



Коммутаторы DGS-1210/FL доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Ориентировочный срок начала поставок – конец ноября текущего года. В настоящее время возможен заказ небольших партий коммутаторов, в том числе для целей тестирования.



Рекомендованная цена для конечных пользователей: DGS-1210-10/FL – $125; DGS-1210-10P/FL – $215; DGS-1210-10MP/FL – $312; DGS-1210-20/FL – $177; DGS-1210-26/FL – $181; DGS-1210-28/FL – $220; DGS-1210-28P/FL – $501; DGS-1210-28MP/FL – $577; DGS-1210-52/FL – $448; DGS-1210-52MP/FL – $819.

