D-Link представляет новую версию ПО для коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250

14 июля 2022, 13:15

Компания D-Link представляет новую версию программного обеспечения для коммутаторов серий DGS-1210 и DGS-1250.

Новое ПО полностью соответствует всем современным и перспективным требованиям корпоративных и государственных заказчиков. Его использование существенно расширит возможности по применению коммутаторов D-Link на уровне доступа в сетях государственных компаний, министерств и ведомств, реализующих проекты по модернизации сетевой инфраструктуры, и операторов связи, заинтересованных в быстрой доработке функционала под свои требования.



Новое ПО доступно для следующих моделей:



DGS-1250-28X – L2 коммутатор c 24 портами 1000Base-T и 4 портами 10G SFP+;

DGS-1210-28 – L2 коммутатор с 24 портами 1000Base-T и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP;

DGS-1210-26 – L2 коммутатор с 24 портами 1000Base-T и 2 портами SFP;

DGS-1210-20 – L2 коммутатор с 16 портами 1000Base-T и 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP;

DGS-1210-10 – L2 коммутатор с 8 портами 1000Base-T и 2 портами SFP.

Обновление ПО на ранее приобретенном оборудовании осуществляется в сервисных центрах D-Link.