D-Link объявляет о начале продаж коммутаторов серии DGS-1210

31 октября 2017, 10:45

Компания D-Link объявляет о начале продаж новой аппаратной версии гигабитных настраиваемых коммутаторов серии DGS-1210.

По сравнению с предыдущей, новая версия выполнена на платформе с увеличенной процессорной мощностью и объемом памяти, поддерживает статическую маршрутизацию, функцию автоматического обнаружения ONVIF-оборудования, специализированный интерфейс для управления и мониторинга систем видеонаблюдения, другие программные и аппаратные возможности. Коммутаторы серии DGS-1210 предназначены для применения в сетях государственных, ведомственных, коммерческих организаций и предприятий, медицинских, социальных и образовательных учреждений на уровне доступа, а также в профессиональных системах IP-видеонаблюдения и видеоконференцсвязи.



Обновленный модельный ряд коммутаторов серии DGS-1210 включает:



Модель

Конфигурация портов

PoE-порты, общий бюджет мощности



DGS-1210-10

8 портов 10/100/1000Base-T и 2 порта SFP



DGS-1210-10P

8 портов 10/100/1000Base-T и 2 порта SFP

1-8 c поддержкой 802.3at PoE, 65 Вт



DGS-1210-10MP

8 портов 10/100/1000Base-T и 2 порта SFP

1-8 c поддержкой 802.3at PoE, 130 Вт



DGS-1210-20

16 портов 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP



DGS-1210-26

24 порта 10/100/1000Base-T и 2 порта SFP



DGS-1210-28

24 порта 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP



DGS-1210-28P

24 порта 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP

1-24 c поддержкой 802.3at PoE, 193 Вт



DGS-1210-28MP

24 порта 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP

1-24 c поддержкой 802.3at PoE, 370 Вт



DGS-1210-52

48 портов 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP







DGS-1210-52MP

48 портов 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP

1-48 c поддержкой 802.3at PoE, 370 Вт





Новые коммутаторы используют центральные процессоры с частотой 700 МГц для DGS-1210-52_52MP и 500 МГц для остальных моделей. Увеличенный объем flash-памяти позволяет загружать в устройство два конфигурационных файла и две копии встроенного ПО. Модели с 20, 28 и 52 портами оснащены 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP вместо 4 SFP-портов предыдущей аппаратной версии. Добавлены поддержка статической маршрутизации IPv4/v6 (124/50 маршрутов), Inter VLAN Routing, 4 IP-интерфейса и резервирование соединений с помощью протокола 802.1s MSTP. Для быстрого развертывания систем видеонаблюдения реализован функционал автоматического обнаружения сетевых камер, видеорегистраторов и другого оборудования с поддержкой ONVIF. Коммутатор автоматически распознает подключаемое ONVIF-устройство и назначает его в отдельный VLAN с сохранением ранее заданных настроек QoS и возможностью классификации пакетов по MAC-адресу, IP-адресу, типу протокола, полю Ether type и другим параметрам.



Управление и настройка коммутаторов серии DGS-1210 осуществляются при помощи Web-интерфейса, упрощенного интерфейса командной строки (CLI), протокола SNMP или программного обеспечения D-View 7 для централизованного управления сетевой инфраструктурой по SNMP. Для повышения эффективности и удобства применения коммутаторов в системах видеонаблюдения в новой аппаратной версии реализован отдельный режим работы Web-интерфейса, наглядно отображающий количество и типы подключенного оборудования, состояние портов, бюджеты мощности PoE (общий, доступный, потребляемый конкретным портом), а также позволяющий включить и выключить подачу питания на конкретный порт, диагностировать проблемы в системе, включая обнаружение петель, обрыв кабельного соединения и сбой в подаче питания по PoE.



Коммутаторы новой версии поддерживают функционал обеспечения отказоустойчивости (Loopback Detection, 802.3ad Link Aggregation, 802.1D STP, 802.1w RSTP), безопасности (ACL, IP-MAC-Port Binding, Port Security, управление доступом 802.1X на основе портов), сегментации сети, виртуальных локальных сетей (256 групп VLAN, Auto Voice VLAN, Auto Surveillance VLAN), мониторинга трафика и диагностики кабеля.



Новые коммутаторы DGS-1210 аппаратной ревизии F1 уже поступили на российский склад D-Link и доступны для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованные цены для конечных пользователей: DGS-1210-10/F – $120, DGS-1210-10P/F – $197, DGS-1210-10MP/F – $314, DGS-1210-20/F – $167, DGS-1210-26/F – $179, DGS-1210-28/F – $202, DGS-1210-28P/F – $492, DGS-1210-28MP/F – $536 , DGS-1210-52/F – $456, DGS-1210-52MP/F – $896.