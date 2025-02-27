Вашингтон и Киев согласовали условия сделки по полезным ископаемым

27 февраля 2025, 15:00

США и Украина согласовали все условия сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщает CNN, со ссылкой на украинского чиновника.

По словам последнего «из текста было исключено все неприемлемое, и теперь более четко прописано, как это соглашение будет способствовать безопасности и миру в Украине».Отмечается, что американская сторона еще не подтвердила вышеупомянутое. В то же время Трамп назвал подписание этого соглашения «очень важным делом», отметив, что «слышал» о приезде президента Зеленского в Вашингтон 28 февраля.«Это может стать сделкой на $1 трлн. Это может быть что угодно, но это редкоземельные металлы и другие вещи», - добавил американский президент.