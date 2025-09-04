США изучают возможности инвестиций в редкоземельные металлы Казахстана

4 сентября 2025, 11:15

Бизнес-миссия под руководством старшего вице-президента Торговой палаты США Хуша Чокси прибыла с визитом в Казахстан.

В состав делегации вошли более 20 американских компаний, представители министерств и инфраструктурных агентств. Встречи проходят в Астане и Алматы и посвящены развитию деловых связей, стратегическим партнерствам в области редкоземельных металлов, основанию логистической базы и прямым договорам между компаниями Казахстана и США.



«Для правительства США редкоземельные металлы – очень важная отрасль. В Казахстане найдено около 50 видов редких металлов, востребованных американскими компаниями, и до 5.000 неразведанных или потенциальных месторождений. Но решение о том, инвестировать в переработку сырья именно в Казахстане или в других странах, компании будут принимать в зависимости от экономической целесообразности», – заявил Чокси.