8 августа 2022, 13:45

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань может задержать выход iPhone 14, предупреждает специализированное издание GSM ASrena.

Основным поставщиком чипов для корпорации Apple является тайваньская компания TSMC. Она поставляет чипы китайскому Pegatron, на базе которого собираются iPhone. В результате визита Пелоси и ужесточения торговых нормативов между Китаем и Тайванем, часть чипов может быть возвращена на остров, что задержит производство iPhone 14.Источники уже утверждают, что несколько 6,1-дюймовых iPhone 14 будут выпущены на индийском заводе Foxconn. Apple впервые серьезно диверсифицирует свое производство.