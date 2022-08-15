Появились первые чехлы для Apple iPhone 14

15 августа 2022, 12:25

Несмотря на то, что до выпуска серии iPhone 14, включая и флагман iPhone 14 Max, осталось больше месяца, в сети уже появились чехлы для новых моделей. Первые чехлы на iPhone 14 Max ожидаются в скором времени и в Украине.

Фанаты Apple не могут дождаться, чтобы увидеть, что может предложить следующий флагман iPhone. Между тем, слухи и утечки информации повышают энтузиазм.

В этот раз новая утечка показывает, что в сети появились имитации чехлов для iPhone 14, которые выглядят как настоящие аксессуары Apple. Интересно, что данные чехлы уже доступны в Китае, и они могут дать возможность увидеть окончательный вид устройства.

Фотография обложек, которые очень похожи на официальные силиконовые чехлы Apple, демонстрируют и новые модели:

стандартный 6,1-дюймовый iPhone 14,

iPhone 14 Pro,

6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max

а также новый iPhone 14 Max.

Кроме того, согласно последней утечке информации, в этом году iPhone 14 Max выйдет вместо iPhone 14 mini. Однако будьте осторожны с данными чехлами для iPhone 14, поскольку официальные силиконовые чехлы Apple больше не поставляются с прозрачной пластиковой оболочкой, а теперь MagSafe.

Досрочное распространение неоригинальных китайских чехлов показывает, что производители аксессуаров теперь уверены в окончательной компоновке новейших флагманов iPhone.

Согласно просочившейся информации, iPhone 14 Max станет самым мощным устройством в своем роде, благодаря усовершенствованному процессору, а также увеличенному объему оперативной и встроенной памяти. Процессор А16 Bionic разработан по 4-нанометровой технологии. Объем ОЗУ составит 6 ГБ, а встроенная память может иметь 128, 256, 512 ГБ, 1 и 2 ТБ.

Смартфон получит 6,7-дюймовый дисплей Retina, выполненный по технологии LTPS, с уменьшенным энергопотреблением и лучшей детализацией. Разрешение составит 2688х1242 точек, плотность пикселей на дюйм — 458, пиковая яркость — 1700 нит, частота обновления картинки — 60-120 Гц. iPhone 14 Max будет работать под управлением iOS 16.

Айфон 14 Макс может получить и новые расцветки корпуса: оранжевый, голубой, желтый. В качестве материала корпуса может быть использован титановый сплав, что сделает устройство прочнее и тяжелее.

Основная камера получит три объектива: 48 Мп с апертурой f/1.5, 12 Мп ультраширокоугольную f/1.7 и телеобъектив на 12 Мп f/2.7. Будет установлен оптический трехкратный зум, поддержка технологии Smart HDR 5, Pixel Binning, съемка "умного" макро и другие опции для обеспечения идеальных снимков и видео при любом освещении. смартфон сможет снимать видео до 8К 60fps.