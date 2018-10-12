Официальные цены на iPhone Xs, iPhone Xs Max и Apple Watch Series 4 в Украине

12 октября 2018, 14:15

Вскоре украинские потребители будут иметь возможность приобрести долгожданные официальные устройства Apple нового поколения – iPhone Xs, iPhone Xs Max и Apple Watch Series 4.

19 октября флагманские модели поступят во все розничные сети авторизованных реселлеров Apple.

АСБИС-Украина, официальный авторизованный дистрибьютор техники Apple в Украине, сообщает, что iPhone Xs и iPhone Xs Max будут доступны в трех вариациях памяти – 64GB, 256GB, 512GB и в трех разновидностях цвета – Gold, Space Gray, Silver. Цена на новинки будет стартовать от 37 999 грн. (при условии приобретения по системе trade-in) – на iPhone Xs и от 44 999 грн. – на iPhone Xs Max. Что касается Apple Watch, они будут реализовываться в двух размерах – 40 и 44мм и в трех цветах – Silver, Gold и Space Grey. Цена – от 14 999 грн.

«Поздравляю всех поклонников продукции Apple с возможностью вскоре насладиться пользованием последними технологическими разработками одного из мировых лидеров в области научно-технического прогресса. Наша компания прилагает усилия до того, чтобы предложить украинцам лучшее в кратчайшие для этого сроки. Рады, что вместе с безусловными преимуществами приобретения именно официальной техники Apple, среди которых – гарантированное качество, надежность и сервис, наши потребители смогут воспользоваться специальными программами от авторизованных реселлеров: самыми выгодными кредитными условиями, акциями и дополнительными выгодами», – отметил Виталий Мельниченко, директор департамента по работе с розничными клиентами АСБИС-Украина.

iPhone Xs обладает дисплеем Super Retina 5,8 дюйма, изготовленным из панелей OLED, что обеспечивает самую точную передачу цветов и высокую яркость. Непревзойденная двойная камера 12 Мп отныне имеет режим «Портрет» с освещением, улучшенный эффект боке и новую функцию «Глубина». Усовершенствованная технология Face ID дает возможность безопасно разблокировать iPhone, входить в приложения и оплачивать покупки лишь одним взглядом. Самый умный и мощный процессор A12 Bionic с функцией машинного обучения в режиме реального времени и новая защита от влаги гарантируют долгую стабильную работу инновационного устройства в самых разнообразных условиях.

В iPhone Xs Max представлены все те же революционные разработки и возможности, что и в iPhone Xs. Выделяют модель форм-фактор с увеличенным дисплеем в 6,5 дюйма, который делает площадь лицевой поверхности корпуса iPhone Xs Max наибольшим за всю историю бренда, и большая емкость аккумулятора.

Apple Watch Series 4 также владеют наибольшим экраном среди всех предшественников и оснащены усовершенствованной коронкой Digital Crown с тактильным отзывом. Смарт-часы отныне имеют интегрированный электродатчик сердечной активности, посылают сообщение об изменении сердечного ритма, каданса и темпа бега, обеспечены функцией выявления падения и вызова экстренной помощи. Умный Apple Watch Series 4 автоматически распознает тренировку и посылает персонализированные подсказки в ее ходе. В них появились новые индивидуальные соревнования с возможностью обменяться результатами с друзьями, ежемесячные мотивационные цели и виртуальные награды за достижения и т.п.