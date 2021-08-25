Apple Watch Series 7 получат более крупные дисплеи, чем предшественники

25 августа 2021, 14:15

Грядущие Apple Watch Series 7 будут доступны в 41-мм и 45-мм корпусах, вместо 40-мм и 44-мм в актуальных Watch Series 6.

Эта утечка согласуется с прежним заявлением авторитетного инсайдера Джона Проссера (Jon Prosser), который указывал, что дисплеи новых смарт-часов Apple увеличатся в размерах.

Вплоть до Watch Series 4 компания Apple предлагала фирменные смарт-часы в 38-мм и 42-мм корпусах. Начиная с Series 4, выпущенных в 2018 году, Apple Watch стали доступны в размерах 40 и 44 мм. Источники заявляют, что, несмотря на увеличение размеров корпуса, ремешки для Apple Watch Series 4 и более поздних моделей будут подходить к грядущим смарт-часам.Ожидается, что Apple Watch Series 7 получат кардинально переработанный дизайн с плоскими гранями корпуса, что позволит увеличить площадь, занимаемую дисплеем. По словам Джона Проссера, помимо увеличенного дисплея и нового дизайна корпуса Apple Watch Series 7 получат совершенно новый зелёный окрас.

Ожидается, что Apple Watch Series 7 будут представлены вместе с iPhone 13 в следующем месяце. Инсайдеры заявляют, что эта осень будет богата анонсами новых продуктов Apple. Ожидается, что до конца года компания представит новые iPad, высококлассные Mac mini и MacBook Pro с новыми ARM-чипсетами, а также обновлённые беспроводные наушники AirPods.



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