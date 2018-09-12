12 сентября 2018, 20:51

Apple представила новые смарт-часы Watch Series 4 и назвала их стоимость

В рамках своего официального мероприятия в Купертино, компания Apple объявила об анонсе своих новых смарт-часов - Apple Watch Series 4.

Новинка получила стильный безрамочный дизайн.

Такой подход к внешности Apple Watch Series 4 позволил существенно увеличить размер экрана новинки - на 35% для маленькой версии и 32% для большой. При всем этом уменьшились габариты в сравнении с «часиками» предыдущего поколения.

Apple Watch Series 4 предлагается в двух версиях с дисплеями 40 мм и 44 мм.

Согласно официальным данным, «под капотом» новинки – 4-ядерный 64-битный процессор S4 нового поколения. Со слов производителя, этот чип обладает существенным приростом производительности в сравнении с платформой, использованной для часов предыдущего поколения.

Ощутимо громче (на 50%) стал также встроенный динамик, а реализованная здесь керамическая крышка обеспечивает значительно лучшую производительность сигнала.

Apple Watch Series 4 получили улучшенные акселерометр и гироскоп. Кроме того, теперь «на борту» есть и функция электрокардиограммы. Часы способны определять падение пользователя, и если есть необходимость, звать на помощь.

Производитель обещает, что на одном полном заряде аккумулятора новинка проработает до 18 часов включительно.

Начало продаж Apple Watch Series 4 намечено на 21 сентября. Ориентировочная стоимость - $499.
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