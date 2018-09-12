Apple представила новые смарт-часы Watch Series 4 и назвала их стоимость

12 сентября 2018, 20:51

В рамках своего официального мероприятия в Купертино, компания Apple объявила об анонсе своих новых смарт-часов - Apple Watch Series 4.



Новинка получила стильный безрамочный дизайн.

Такой подход к внешности Apple Watch Series 4 позволил существенно увеличить размер экрана новинки - на 35% для маленькой версии и 32% для большой. При всем этом уменьшились габариты в сравнении с «часиками» предыдущего поколения.Apple Watch Series 4 предлагается в двух версиях с дисплеями 40 мм и 44 мм.Согласно официальным данным, «под капотом» новинки – 4-ядерный 64-битный процессор S4 нового поколения. Со слов производителя, этот чип обладает существенным приростом производительности в сравнении с платформой, использованной для часов предыдущего поколения.Ощутимо громче (на 50%) стал также встроенный динамик, а реализованная здесь керамическая крышка обеспечивает значительно лучшую производительность сигнала.Apple Watch Series 4 получили улучшенные акселерометр и гироскоп. Кроме того, теперь «на борту» есть и функция электрокардиограммы. Часы способны определять падение пользователя, и если есть необходимость, звать на помощь.Производитель обещает, что на одном полном заряде аккумулятора новинка проработает до 18 часов включительно.Начало продаж Apple Watch Series 4 намечено на 21 сентября. Ориентировочная стоимость - $499.