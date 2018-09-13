Новые смарт-часы Apple Watch Series 4: безрамочный дизайн, возможности и цена

13 сентября 2018, 2:11

Компания Apple представила в Купертино новое поколение смарт-часов Apple Watch.



Модель получила название Apple Watch Series 4, обладает безрамочным дизайном и появится в двух версиях с разной величиной дисплея.

Приятно отметить, что за счет весьма тонких рамок, производителю удалось увеличить экраны, при этом уменьшив даже габариты устройств. Так, в «маленькой» версии дисплей вырос на 35%, а в большой – 32%. Теперь «маленькие» Apple Watch Series 4 с 40-миллиметровым дисплеем, а «большие» - 44 миллиметровым.Отдельно отмечается тактильный отклик, который производитель добавил в колесико Digital Crown.В основе новинки – 4-ядерный процессор S4. В Apple заявляют, что этот чип на 50% шустрее предшественника. Кстати, здесь есть керамическая крышка, которая обеспечивает лучшую проводимость сигнала.Apple Watch Series 4 получили улучшенные акселерометр и гироскоп. Кроме того, в этой версии «часиков» доступна функция электрокардиограммы.Автономная работа на одном заряде аккумулятора – до 18 часов включительно.В продаже новинка появится по цене $499. Предварительные заказы производитель начнет принимать уже завтра. Старт продаж – 21 сентября.