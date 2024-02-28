Часы нового поколения: чем отличаются Apple Watch Ultra 2 от Apple Watch 9

28 февраля 2024, 13:15

Сегодня мы поговорим о новинках в мире смарт-часов. Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch Series 9 представили в сентябре 2023 года вместе с новеньким iPhone 15. Чем уникальны эти часы и в чем их отличие? Ответы на эти вопросы нам подсказали в авторизированном магазине техники Apple – Yabluka.

Особенности Apple Watch Ultra 2

Сохранив основные черты своего предшественника, часы Apple Watch Ultra 2 предлагают улучшенный дисплей с максимальной яркостью 3000 нит, новый жест для взаимодействия с устройством и новые программные функции. Еще фишки гаджета:



- Ultra циферблат – большой экран для отображения данных в реальном времени. Он поддерживает настройку под различные виды спорта и активности на открытом воздухе​​;

- улучшенное приложение Oceanic+ для дайвинга и свободного плавания, которое позволяет видеть критические данные во время погружения, включая глубину и время, а также получать уведомления о целевой глубине​​​​;

- On-Device Siri для обработки запросов без необходимости подключения к Wi-Fi или мобильной сети, что ускоряет и повышает надежность ответов Siri. Теперь Siri также может получать данные из приложения Health для ответов на вопросы о здоровье и фитнесе​​​​;

- точное определение местоположения благодаря второму поколению чипа Ultra Wideband, что позволяет находить iPhone, показывая расстояние и направление, а также предоставляя визуальные, тактильные и аудио подсказки​​;

- watchOS 10 с новыми возможностями для просмотра информации, автоматическим активированием ночного режима, подключением к Bluetooth-датчикам для велосипедистов, обновленным приложением Компас и новыми топографическими картами в приложении Карты​​.

Особенности Apple Watch Series 9

Эта модель имеет новый чип S9 SiP, который повышает производительность часов на 20%. Если вы уже готовы купить Apple Watch 9, на сайте https://yabloki.ua/rus/apple-watch/apple-watch-series-9/ доступны модели в алюминиевых и стальных корпусах разных оттенков​​.



Кроме этого, новый гаджет снабжен этими инновациями:



- запускается на watchOS 10 с новыми циферблатами и улучшенными функциями для велосипедистов;

- Ultra Wideband чип для более глубокой интеграции с HomePod;

- улучшенные функции Компаса и Карт для приключений на открытом воздухе;

- опции для поддержки психического здоровья с функцией ведения журнала.



Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch Series 9 различаются по ряду ключевых характеристик. Ultra 2 — это модель для экстремальных условий и активного отдыха с усиленной конструкцией, яркостью дисплея до 3000 нит и специализированными функциями для дайвинга. Series 9 предлагает универсальный опыт с упором на здоровье и повседневное использование, включая новые циферблаты и функции для велосипедистов. Обе модели поддерживают watchOS 10 и являются углеродно-нейтральными, но Ultra 2 нацелена на любителей приключений, в то время как Series 9 — на широкую аудиторию пользователей.