Apple Watch Series 7 показались на изображения с дизайном в стиле iPhone 12

20 мая 2021, 12:45

Грядущие умные часы Apple Watch Series 7 получат кардинально переработанный дизайн с плоскими боковыми гранями в стиле iPhone 12 и новый зелёный цвет корпуса.

Об этом сегодня сообщил надёжный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), который не раз сообщал достоверные сведения о предстоящих продуктах Apple.



Проссер уверен, что в рамках масштабного редизайна, который коснулся или коснётся всех устройств «яблочной» компании, Apple собирается обновить и Apple Watch, дизайн которых не претерпевал ощутимых изменений с момента запуска оригинальных часов в 2015 году. По словам инсайдера, одним из главных нововведений в дизайне станут плоские края корпуса. Актуальные Apple Watch Series 6 имеют скруглённые грани, как у iPhone предыдущих поколений, однако Проссер уверен, что теперь компания приведёт дизайн всех фирменных устройств к единому стандарту.

Инсайдер предполагает, что новые смарт-часы получат целый ряд новых ярких цветов. А вот габариты дисплея останутся прежними. Чтобы проиллюстрировать свои слова, Проссер поделился качественными рендерами Apple Watch Series 7, основанными, по его словам, на реальных изображениях прототипов устройства.

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