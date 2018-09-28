АСБИС анонсирует старт продаж в Украине iPhone Xs, Xs Max, Watch Series 4

28 сентября 2018, 11:45

Флагманские iPhone Xs и iPhone Xs Max, а также Apple Watch Series 4 появятся в розничных сетях 19 октября 2018 года.

Презентация нового модельного ряда состоялась 12 сентября в калифорнийской штаб-квартире компании. Все преимущества очередного витка эволюции техники Apple представил лично глава корпорации Тим Кук.

iPhone Xs Max оснащен HDR-дисплеем Super Retina с диагональю 6,5 дюйма. Панели OLED обеспечивают впечатляющую яркость, наилучшую передачу цветов, а также глубокого черного. Улучшенная технология Face ID помогает безопасно разблокировать iPhone и входить в учетные записи приложений буквально одним взглядом. Процессор A12 Bionic с системой Neural Engine нового поколения использует технологии машинного обучения и открывает впечатляющие возможности для фотографии, игр, дополненной реальности. Двойная камера 12 Мп с режимом «Портрет», функцией портретного освещения, улучшенным эффектом боке и абсолютно новой опцией «глубина» позволяет по-новому взглянуть на портретную съемку.

«У нас есть хорошая новость для почитателей бренда. На старт продаж АСБИС-Украина и авторизованные реселлеры подготовили ряд интересных акций, специальные кредитные условия и многое другое», – отметил Виталий Мельниченко, директор департамента по работе с розничными клиентами АСБИС-Украина. – «Бренд Apple неизменно ассоциируется с отличным качеством, долговечной надежностью, безукоризненным сервисом, и наша компания поддерживает все ценности мирового лидера».

Компания АСБИС-Украина как официальный авторизованный дистрибьютор техники Apple в Украине акцентирует внимание на том, что пользование легально завезенными устройствами непосредственно от производителя имеет весомые преимущества. Официальная продукция – это гарантия того, что в конструкцию и программное обеспечение устройства не было осуществлено посторонних вмешательств и владелец будет иметь право воспользоваться качественными услугами официальных сервисных центров.