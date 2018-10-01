iPhone XS Max – названа себестоимость смартфона

1 октября 2018, 10:45

Специалисты из компании TechInsights подсчитали стоимость комплектующих нового флагманского смартфона Apple iPhone XS Max.

Для этого решено было разобрать версию новинки с 256 ГБ встроенной памяти.



По итогам, общая стоимость компонентов составила $443. Напомним, что розничная цена терминала - $1249 за версию с таким объемом «дискового пространства».



Все ключевые компоненты новинки оказались дороже, чем у iPhone X. Самым дорогим оказался дисплей - $80,5, а вот второй компонент с самым высоким ценником – процессор Apple A12 Bionic - $72.

Специалисты говорят, что прежде чем обвинять яблочного производителя в погоне за сверхприбылями, надо принять ко вниманию один нюанс. При оценке себестоимости аналитики не учитывают затраты производителя на разработку программного обеспечения, а также дизайн новинки и маркетинговую составляющую. Таким образом, себестоимость XS Max уж точно выше $443.