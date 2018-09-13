Новые флагманские iPhone XS и iPhone XS Max: возможности и цены

13 сентября 2018, 8:30

Компания Apple презентовала свои новые флагманские смартфоны - iPhone XS и iPhone XS Max.



Первая из отмеченных новинок получила 5,8-дюймовый OLED-дисплей Super Retina, с плотностью 458 ppi и разрешением 2436х1125 точек. Версия терминала с приставкой Max обладает 6,5-дюймовым экраном с той же плотностью, но большим разрешением – 2688х1242 точки.

Согласно официальным данным, у этих экранов на 60% лучше цветопередача, чем у iPhone X.



Основная камера получилась двойной – 12Мп широкоугольный модуль и 12Мп телефотомодуль. Фронтальная камера в этом терминале – 7Мп.



В качестве аппаратной платформы "внутри" 7-нм процессор A12 Bionic. Этот чип, согласно официальным данным, на 15% быстрее решения, используемого в предшественнике, на 40% экономичнее и 50% "шустрее" в игровом плане.

Корпуса терминалов защищены по стандарту IP68, а это значит, что пользователь может "топить" трубку на глубину до 2 метров на протяжении до 30 минут.Поддерживаются гигабитный LTE и dual-SIM, правда в последнем случае в качестве второй SIM-ки выступает eSIM.В продаже новинки появятся с опциями встроенной памяти 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.Стоимость – от $999 за оригинальную версию терминала и от $1099 – за модификацию с приставкой Max. Будут доступны новинки в сером, серебристом и золотистом цветовом решении корпуса.Начало приема предварительных заказов начнется уже завтра. В продаже в странах первой волны терминал появится 21 сентября.