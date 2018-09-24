Новые смартфоны iPhone в тестах оказалась круче всех Android-дов

24 сентября 2018, 13:45

Авторитетный ресурс Tom's Guide опубликовал, судя по всему, первые результаты тестирования новых iPhone XS и XS Max.

Напомним, что обе новинки американского производителя получили процессор A12 Bionic.



Тестирование проводилось в сравнении с некоторыми флагманскими смартфонами на Android.

В тесте GeekBench 4 iPhone XS Max «поднял» баллов больше всего – 11515. У Phone XS этот показатель оказался несколько ниже - 11420.



В роли конкурентов под управлением Android специалисты ресурса взяли Oneplus 6, Samsung Galaxy Note 9, LG G7 ThinQ и Samsung Galaxy S9+ на базе чипа Snapdragon 845. Их результаты по итогам тестов 9088, 8876, 8566 и 8295 балла соответственно.



Тестирование перекодировки 2-минутного 4К-видео в Full HD быстрее всего прошло на iPhone XS Max и iPhone XS, которым понадобилось всего 39 секунд. У Galaxy S9+, к примеру, на это ушло 2 минуты 39 секунд.