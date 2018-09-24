У iPhone XS Max внутри целых два аккумулятора

24 сентября 2018, 13:15

Эксперты профильного ресурса iFixit разобрали новые смартфоны iPhone XS и XS Max.

Вердикт весьма неплох – 6 баллов по шкале ремонтопригодности из 10.



Среди наиболее интересных «вещей» внутри iPhone XS специалисты iFixit отмечают аккумулятор L-образной формы. А вот у XS Max батарея и вовсе получилась сдвоенной. Емкость аккумуляторов – 2569 и 3179 мАч соответственно.

Кроме того, в iFixit отметили, что возможность ремонта дисплея и аккумулятора в дизайне новых iPhone осталась для Apple приоритетной. Кстати, треснутый экран в новых iPhone заменить, не убирая при этом сенсоры Face ID. Кроме того, спецы iFixit хвалят Apple за использование болтов вместо клея.