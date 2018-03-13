iFixit "распотрошили" Galaxy S9+ "на винтики"

13 марта 2018, 10:45

Эксперты iFixit разобрали новый флагманский смартфон Galaxy S9+.

Напомним, что этот девайс южнокорейского гиганта вместе с его более компактной версией был представлен в конце прошлого месяца. «Трубка» получила 6,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1440х2960 точек. Также здесь 12Мп двойная камера с двойной оптической стабилизацией. Фронтальная камера – 8Мп. В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 845 или Samsung Exynos 9810. Корпус защищен от влаги. Емкость аккумулятора – Android 8.0.

Касательно ремонтопригодности смартфона, она оценена в 4 балла из 10 по шкале iFixit. Специалисты отмечают, что многие компоненты имеют модульную конструкцию, что упрощает их замену. А вот демонтаж аккумулятора и дисплея сильно затруднен.

Также разборка смартфона показала, что внутри ОЗУ Samsung K3UH6H6-NGCJ LPDDR4X DRAM, а в качестве накопителя - Toshiba THGAF4G9N4LBAIR UFS, объемом 64 ГБ. Еще отмечается контроллер NXP 80T17.