Samsung и Disney создали новые AR Emoji для Galaxy S9 и S9+

19 марта 2018, 10:15

Samsung Electronics и Disney оживляют любимых персонажей для Galaxy S9 и Galaxy S9+ благодаря анимированным AR Emoji.

Пользователи Galaxy S9 и Galaxy S9+ получат доступ со своих смартфонов до классических персонажей Disney – Микки Мауса и Минни Маус. Впервые в истории персонажи Disney оживут благодаря технологии дополненной реальности для коммуникации и обмена сообщениями. Герои из других любимых мультфильмов Disney будут добавлены в течение года. Среди них – «Суперсемейка», «Зоотрополис» и «Ледяное сердце».

«Увеличение проявлений наших персонажей на цифровых платформах позволяет более широкой аудитории наслаждаться миром Disney в любом месте. Таким образом, мы привлекаем внимание нового поколения поклонников нового, – говорит Джон Лав (John Love), вице-президент подразделения приложений в компании Disney Consumer Products and Interactive Media. – Анимированные эмодзи AR Emoji от Disney меняют представление о контенте на Galaxy S9 и S9+ и добавляют частичку магии в сообщение».«Каждый день в мире отправляется более 6 миллиардов эмодзи. Именно поэтому целью компании при разработке AR Emoji было создание увлекательного способа коммуникации с привлечением веселых анимированных изображений, – говорит Янгхи Ли (Younghee Lee), директор по маркетингу и исполнительный вице-президент Samsung Electronics. – Мы знали, что лучшим партнером для сотрудничества станет Disney – создатель самых известных и любимых персонажей в мире. Вместе мы превратим AR Emoji в самые счастливые лица на земле и дадим возможность пользователям наслаждаться веселым способом общения с друзьями на всех мобильных платформах».Пользователи Galaxy S9 и S9+ смогут загрузить новых персонажей Disney с 16 марта. Для загрузки необходимо запустить режим AR Emoji в приложении камеры.Одновременный запуск AR Emoji вместе с Galaxy S9 и S9+ позволит пользователям создавать смешные кастомизированные сообщения и делиться ими с друзьями. Анимированные эмодзи используют технологии глубокого обучения и распознавания лица. AR Emoji определяет более 100 элементов мимики и создает 3D-реплику для незабываемых развлечений. AR Emoji предлагают 18 предустановленных стикеров в стандартном формате AGIF, которые можно отправлять пользователям любых мобильных платформ, независимо от модели смартфона. После выбора любимых AR Emoji пользователи могут установить их на Always On Display и наслаждаться анимациями при каждом взгляде на телефон.