The Telegraph: Иран переводит выживших ядерных ученых в подполье

11 августа 2025, 15:15

После серии ликвидаций, приписываемых Израилю, большинство иранских ученых-ядерщиков, оставшихся в живых, переведены в засекреченные места в Тегеране и на севере страны.

Они больше не живут в своих домах, не появляются на публике и отстранены от преподавательской деятельности. Об этом сообщает The Telegraph, со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.Согласно источнику, теперь каждый ключевой специалист, связанный с ядерной программой Ирана, работает в команде с 1–2 заместителями - это сделано для оперативной замены в случае их гибели. Среди них - эксперты по взрывчатым веществам, нейтронной физике и разработке боеголовок.Издание также приводит данные израильских спецслужб, согласно которым существует список из примерно 100 ученых, продолжающих работать в иранской ядерной сфере. По данным источников, в Израиле их называют «ходячими мертвецами».