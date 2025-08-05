Иранские ядерщики тайно посещали Россию — FT

5 августа 2025, 12:45

По данным издания, в прошлом году из Тегерана в московский шереметьево прилетела иранская делегация, которая прибыла в РФ по дипломатическим служебным паспортам.



Однако одним из членов делегации был иранский ученый-ядерщик Али Калванд, который работает в организации оборонных инноваций и исследований (SPND). Это иранское секретное военно-исследовательское подразделение было названо правительством США "прямым преемником иранской программы создания ядерного оружия, существовавшей до 2004 года". Еще одним представителем делегации был иранец, находящейся под санкциями США за предоставление услуг по закупкам для SPND.

Иранская делегация посетила российские научные институты, которые производят технологии двойного назначения — компоненты, имеющие гражданское применение, но, по словам экспертов, имеющие потенциальное отношение к исследованиям в области ядерного оружия.



По информации Financial Timesза несколько до визита ученый-ядерщик Калванд выразил заинтересованность в приобретении нескольких изотопов, включая тритий — материал, который имеет мирное применение, но также может быть использован для увеличения мощности ядерных боеголовок и строго контролируется международными правилами нераспространения.



Поездка в Россию состоялась в то время, когда западные правительства заметили подозрительную деятельность иранских ученых, включая попытки закупить из-за рубежа ядерные технологии.



Занимательно, что Калванд свободно говорит на русском и имеет диплом по ядерной физике Киевского политехнического института.