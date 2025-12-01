Крупные иранские города столкнулись с крайне опасным загрязнением воздуха

1 декабря 2025, 9:15

В иранских городах Тегеран, Мешхед, Исфахан и нескольких городах Хузестана качество воздуха остается критически плохим и представляет серьезную угрозу для здоровья.

Ежедневная смертность от последствий загрязненного воздуха в стране достигает 161 человека. Эксперты связывают кризис с хроническим отсутствием контроля над промышленными источниками загрязнения. Метеорологическая организация прогнозирует, что неблагоприятная ситуация продлится до конца декабря.Власти пока не нашли устойчивого решения проблемы, ограничиваясь временными мерами, что усиливает угрозу для здоровья населения.