Вашингтон может нанести новые удары по иранским ядерным объектам

18 июля 2025, 13:45

Если предварительные выводы о нанесенном ущербе иранской ядерной программе подтвердятся по мере поступления новых разведданных, США могут вновь прибегнуть к военным действиям.

Об этом сообщает NBC News, со ссылкой на действующих и бывших американских официальных лиц.По данным источников, в правительствах США и Израиля продолжаются обсуждения возможных дополнительных ударов по двум иранским ядерным объектам, которые ранее получили незначительные повреждения. Эти меры рассматриваются на случай, если Тегеран не возобновит переговоры с администрацией США по ядерной сделке или попытается восстановить разрушенные объекты.