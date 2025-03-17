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17 марта 2025, 12:15

ЕС хочет создать новую спутниковую разведку, — FT

Цель — частичная замена возможностей США. Причина — пауза в обмене разведданными с Украиной.

 
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