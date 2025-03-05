В ЦРУ подтвердили, что США приостановили обмен разведданными с Украиной

5 марта 2025, 13:58

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что он с нетерпением ожидает снятия паузы и работы с Украиной в направлении мира, сообщает телеканал Fox.

Накануне о прекращении обмена разведданными сообщало издание Financial Times со ссылкой на официальные лица. При этом Вашингтон по-прежнему обменивается разведданными по России и Украине со своими ближайшими союзниками, включая Великобританию.Отмечалось, что заморозка каналов разведки с Киевом может серьезно затруднить способность украинских военных атаковать российские войска.