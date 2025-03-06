6 марта 2025, 10:45

Франция продолжает предоставлять Украине разведданные

Об этом заявил глава Минобороны Франции Лекорню. «Наша разведка суверенна... с нашими собственными возможностями. Мы даем украинцам возможность воспользоваться этим», - добавил он.



5 марта директор ЦРУ Рэтклифф заявил, что США прекращают обмен разведданных с Украиной. Ранее в тот же день Daily Mail сообщал, что США запретили Британии делиться разведданными с Украиной.

