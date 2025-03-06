Франция продолжает предоставлять Украине разведданные

Об этом заявил глава Минобороны Франции Лекорню. «Наша разведка суверенна... с нашими собственными возможностями. Мы даем украинцам возможность воспользоваться этим», - добавил он.
5 марта директор ЦРУ Рэтклифф заявил, что США прекращают обмен разведданных с Украиной. Ранее в тот же день Daily Mail сообщал, что США запретили Британии делиться разведданными с Украиной.
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